Joaquín Prat y Alexia Pla se dejan ver de lo más enamorados en SICAB

Este sábado 2 de diciembre tuvo lugar la entrega de Premios de SICAB 2023 en Sevilla. Como buen aficionado de los caballos y como amante del deporte, Joaquín Prat no dudó en acudir junto a su pareja y ambos demostraron que su relación va viento en popa. Poco acostumbrados a verles en público, estas imágenes reflejan muy bien el vínculo tan especial que hay entre ambos. Además, esta edición era más especial que las anteriores ya que se reconocía al presentador por su labor comunicativa, un evento que no quiso perderse Alexia, mostrando así lo orgullosa que está de su pareja. Durante la jornada, pudimos verles disfrutando de su compañía y compartiendo miradas cómplices mientras comían con el resto de invitados... como si nadie más existiese a su alrededor, Alexia y Joaquín parecían estar en su mundo de enamorados mientras el tiempo corría. Por la noche, vestidos de gala, aplaudían al resto de rostros conocidos que recibían sus premios y, además, el conocido presentador no dudó en acudir con su hermana, la periodista Alejandra Prat que se mostró visiblemente emocionada y orgullosa por el reconocimiento a su hermano. Joaquín está viviendo esta exprimiendo esta nueva etapa en su vida tras separarse en 2021 de la madre de su hijo, Yolanda Bravo, después de más de una década juntos. Además de en el terreno personal, el presentador también está saboreando el éxito en lo profesional al frente de 'Vamos a ver' y 'Vamos a ver +' entre diario en Telecinco.