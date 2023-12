Hamás denuncia al menos 700 palestinos muertos en las últimas 24 horas de ofensiva israelí en Gaza

Las autoridades de Hamás en Gaza han denunciado que más de 700 palestinos han muerto durante los bombardeos israelíes de las últimas 24 horas sobre el enclave palestino. La mayor parte de los fallecidos eran residentes del barrio de Al Shujaiya, en el este de Ciudad de Gaza. Allí, y según efectivos del Servicio de Defensa Civil Palestino, bombardeos israelíes destruyeron una abarrotada plaza residencial en una serie de ataques que dejaron más de 300 personas muertas o heridas. De acuerdo con la Dirección General de la Oficina de Medios del Gobierno de Hamás, el ataque destruyó al menos 50 edificios residenciales, aunque no proporcionó en ese momento un número exacto de víctimas hasta este domingo. Según esta misma fuente, desde el principio de la guerra con Israel más de 1,5 millones de palestinos han sido desplazados por la fuerza por toda la Franja, particularmente hacia el sur, según recoge la cadena panárabe Al Yazira. En declaraciones adicionales a DPA, un portavoz de Hamás ha asegurado que muchos de los muertos yacen todavía bajo los escombros y que los rescatistas estaban experimentando grandes dificultades para llegar a los heridos y llevarlos al hospital. De hecho, los hospitales que aún funcionan, en el sur de la Franja de Gaza, se encuentran desbordados por la llegada de heridos. Los sanitarios están agotados y las reservas de combustible de las que dependen los generadores de los centros sanitarios están al límite. Los heridos más graves del norte de la Franja de Gaza son trasladados a diario en convoyes organizados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Allí, según la ONU, los doce hospitales aún abiertos "funcionan parcialmente". Por su parte, la Media Luna Roja Palestina ha advertido de que cada vez es más difícil la entrega de ayuda humanitaria debido a la nueva campaña de bombardeos de Israel en el sur de la Franja de Gaza. "Las fuerzas israelíes han separado la zona central de Jan Yunis y el resto del sur de la Franja de Gaza, así que es más peligrosa la entrega de ayuda en esas zonas", ha apuntado una portavoz de la organización humanitaria, Nebal Farsaj. "El principal problema en el norte es que se está acabando el combustible. Incluso durante la tregua no hemos podido entregar el camión cisterna que estaba previsto llevar a nuestro personal. Si esto sigue así, las ambulancias no podrán trabajar", ha explicado en declaraciones a Al Yazira. Farsaj ha destacado que desde que se abrió la frontera, el 21 de octubre, han recibido 2.538 camiones con ayuda humanitaria, de los cuales 1.091 corresponden a los siete días de tregua. Sin embargo, solo 310 han llegado al norte de la Franja de Gaza. "Es una gota en el océano", ha destacado. Este mismo domingo se ha informado de la entrada de 100 camiones más a través del paso de Rafá que comunica la Franja de Gaza con Egipto. Los vehículos transportan alimentos, agua, suministros médicos y medicamentos. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, la ofensiva israelí ha costado las vidas de 15.523 palestinos y herido a 41.316 desde el principio de las hostilidades, el 7 de octubre, aunque este balance no incluye a los fallecidos que aún permanecen bajo los escombros.