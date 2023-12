El torero Juan Ortega deja plantada a su novia en el altar

Quien iba a decirnos que este sábado viviríamos una historia tan surrealista como esta. Aunque no ha sido el primero -ni será el último- que se arrepienta de su compromiso matrimonial el mismo día de su boda, Juan Ortega ha conseguido acaparar los titulares de toda la prensa española al dejar a su novia plantada una hora antes de darse el 'Sí, quiero'. Tal y como publicaba este sábado el periódico ABC, que hablaba con algunos invitados al enlace, una hora antes de que se produjera el momentazo más importante para una pareja, el torero llamaba a su prometida desde el hotel en el que se encontraba para anunciarle que tenía dudas. Una llamada que cambió todo. Algunos invitados ya habían llegado a la iglesia, la novia estaba preparada, pero sin embargo las 'dudas' del diestro paralizaron todo. Lo más curiosos es que, tan solo día antes de la boda, el viernes, los novios y todos sus seres queridos estuvieron disfrutando de la preboda, una fiesta en la que nada hacía presagiar que el novio iba a tirar todo por los aires. La más afectada de todo esto ha sido sin duda la novia y los familiares de esta, que han mostrado su descontento con el comportamiento del torero ya que no entienden cómo ha podido pasar algo así tan solo una hora antes de darse el 'Sí, quiero'. "La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre los invitados, especialmente en la familia de la novia, quienes no dan crédito con lo ocurrido", han asegurado desde el periódico anteriormente citado, reflejando la sorpresa negativa que todos los invitados, pero en especial los de la familia de la novia, se llevaron ante el platón del torero.