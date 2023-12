El presidente de la COP28 advierte de que acabar con los combustibles fósiles nos devolvería "a las cavernas"

El presidente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023, la COP28, Sultán al Yaber, ha afirmado que no hay estudios científicos que demuestren que sea necesario terminar con el uso de combustibles fósiles para limitar el calentamiento global y ha argumentado que de hacerlo, volveríamos "a las cavernas". "Por favor, ayúdeme. Muéstreme un calendario para terminar con los combustibles fósiles que nos permita un crecimiento socioeconómico sostenible, a menos que quiera que el mundo vuelva a las cavernas", dijo Al Yaber durante un acto celebrado el pasado 21 de noviembre en el que discutió con la presidenta del grupo de 'Los Ancianos' (The Elders), Mary Robinson, una organización que reúne a expertos en cambio climático. Más de un centenar de países han manifestado su apoyo a la eliminación gradual de los combustibles de origen fósil coincidiendo con la celebración de la COP28 que preside Al Yaber, quien es además el presidente ejecutivo de la empresa petrolera de Emiratos Árabes Unidos, Adnoc, por lo que ha sido criticado por el conflicto de intereses. Robinson alertó durante el acto de que "la crisis daña más a mujeres y niños" y defendió la necesidad de un compromiso para la eliminación gradual de los combustibles fósiles. "Es una decisión que puede tomar la COP28 y usted, como presidente de Adnoc, podría tomárselo con más credibilidad", dijo, según recoge el diario británico 'The Guardian'. Al Yaber respondió que no estaba dispuesto a entrar en un "debate alarmista". "No hay ciencia, no hay un escenario que diga que la eliminación gradual de los combustibles fósiles vaya a lograr los 1,5 grados centígrados", argumentó. Robinson respondió que Adnoc "está invirtiendo en muchos más combustibles fósiles para el futuro", a lo que Al Yaber arguyó que "solo lees tus propios medios de comunicación, parciales y equivocados". "Le digo que yo soy el hombre que está al mando", remachó. "No creo que pueda usted ayudar a resolver el problema climático señalando con el dedo ni polarizando y dividiendo. Muéstreme soluciones. Deje de señalar con el dedo. Déjelo", añadió. El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo al día siguiente que "la ciencia es clara: el límite de los 1,5ºC solo es posible si dejamos de quemar todos los combustibles fósiles. No vale con reducirlo, no vale con disminuirlo. Hay que eliminarlos gradualmente con un calendario claro". Un portavoz de la COP28 ha argumentado que todas las propuestas contemplan que los combustibles fósiles "estén en el futuro sistema de energía, aunque con menor presencia". "El presidente de la COP está citando a la ciencia y a los principales expertos climáticos", ha subrayado. El portavoz ha atribuido estas informaciones a "un intento continuado de socavar los logros palpables de la Presidencia de la COP, una falsa presentación de nuestra posición y de los éxitos que hemos logrado". CRÍTICAS Sin embargo, desde distintas organizaciones implicadas han criticado las palabras de Al Yaber por su postura "preocupante" y "beligerante" que va en contra de las posiciones pactadas. "Es una conversación reveladora, preocupante y beligerante", ha indicado el presidente ejecutivo de Climate Analytics, Bill Hare. "El texto de 'volver a las cavernas' es el que usan desde hace mucho en la industria de los combustibles fósiles. Bordea el negacionismo del cambio climático", ha añadido. "Al Yaber pide un calendario para los 1,5ºC. A cualquiera que le importe sabe que está en el último escenario de la Agencia Internacional de la Energía, que dice que no puede haber nuevos desarrollos de combustibles fósiles. La ciencia es absolutamente clara e implica la eliminación gradual de los combustibles fósiles para mediados de siglo", ha resaltado. El presidente del Grupo Asesor sobre la Crisis Climática, sir David King, ha calificado de "increíblemente preocupante y sorprendente" que el presidente de la COP28 "defienda el uso de combustibles fósiles". "Es innegable que para limitar el calentamiento global a los 1,5ºC debemos reducir las emisiones de CO2 rápidamente y eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles para 2035 como muy tarde. La alternativa es un futuro ingestionable para la Humanidad", ha recordado. Desde Oil Change International han advertido de que los combustibles fósiles no solo no equivalen a desarrollo, empleo y beneficios económicos, sino que "amenazan nuestras formas de vida, nuestra salud y la biodiversidad".