El presidente de Guinea Bissau tacha de "intento de golpe de Estado" los combates del viernes en la capital

El presidente de Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embaló, ha descrito como un "intento de golpe de Estado" el intento protagonizado el pasado viernes por miembros de la Guardia Nacional para liberar por la fuerza a dos altos cargos del Gobierno detenidos por presunto fraude. La intentona provocó un enfrentamiento entre estos elementos con miembros de las Fuerzas Especiales de la Guardia Presidencial en las calles de la capital, Bissau. Los efectivos de la Guardia Nacional llegaron a liberar a los dos altos cargos, el ministro de Economía y Finanzas, Suleiman Seidi, y el secretario del Tesoro, Antonio Monteiro, pero finalmente acabaron reducidos por las fuerzas presidenciales. Seidi y Monteiro fueron devueltos a sus celdas. Este presunto "golpe de Estado" acabó con la detención del comandante de la Guardia Nacional, Víctor Tchongo, pero el presidente bisauguineano entiende que actuó bajo las órdenes de personas no identificadas que buscaban destruir a la Presidencia. Hay que decir que Sissoco Embaló ganó unas disputadas elecciones presidenciales como candidato del Movimiento para la Alternancia Democrática, una formación escindida del principal partido del país y actual socio mayoritario de la coalición del Gobierno, el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGCV). Esta disonancia ha generado una enorme inestabilidad política en el país africano. "A Tchongo le ha dado alguien las órdenes", ha asegurado el presidente a su regreso al país tras su participación, en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), en la Conferencia sobre Cambio Climático de Naciones Unidas o COP28, una ausencia que coincidió con las hostilidades. "Estamos ante un intento de golpe de Estado y habrá graves consecuencias para todos los involucrados", ha manifestado el mandatario desde el aeropuerto internacional Osvaldo Vieira. "Como digo siempre: o vivimos en paz o nos morimos todos", ha añadido. El presidente sospecha sobre lo ocurrido como un conflicto derivado de la situación política actual, dado que Guardia Nacional está al servicio del Ministerio del Interior (que controla el PAIGCV) mientras que las Fuerzas Especiales de la Guardia Presidencial "tienen la función de proteger al Presidente de la República". El PAIGCV ha condenado la actuación de la Guardia Nacional, si bien denunció la presencia de elementos del Ejército en las inmediaciones de la residencia de su líder y presidente del Parlamento, Domingos Simões Pereira, durante las hostilidades, en lo que entendió como una exhibición de "belicismo" por parte de Sissoco Embaló en línea con la "postura antidemocrática que suele exhibir su partido". "Este golpe", ha respondido por contra el presidente del país, "no ha ido contra el presidente de la Asamblea Nacional, ni contra el primer ministro. Ha ido dirigido contra mí, el jefe del Estado, y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas", antes de anunciar para este próximo lunes la creación de una comisión de investigación para investigar la situación, recoge el diario 'O Democrata'. Los incidentes tuvieron lugar, cabe recordar, en medio de una investigación contra Seidi y Monteiro por la presunta apropiación indebida de 9,1 millones de euros en fondos públicos, usados supuestamente para efectuar una serie de pagos irregulares a once compañías cuyos responsables, denuncia la oposición, son personas muy próximas a los líderes de la coalición del Gobierno que dirige el PAIGCV. Seidi y Monteiro, quienes han negado todas las acusaciones y defienden que los pagos han sido efectuados de acuerdo a la ley, acabaron bajo custodia policial el jueves para que no entorpecieran las pesquisas, según los responsables de la investigación.