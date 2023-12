Cuenta atrás para el bautizo de Ana Sandra y Ana Obregón nos cuenta cómo lleva los preparativos

Desde que la presentadora se convirtiera en abuela, su vida gira entorno a la pequeña. Disfrutando día a día de cómo va creciendo y de la felicidad que se ha instalado en su casa desde que naciera la hija de Aless Lequio, era de esperar que el bautizo de la menor se celebrase por todo lo alto. Recientemente hemos podido hablar con Ana Obregón y nos desvelaba que los preparativos ya están en marcha y que la celebración tendrá lugar en el mes de diciembre. Debido a que iba con prisa, no tuvo tiempo de desvelarnos más detalles, pero quiso asegurar que, salvo algún inconveniente de última hora, su nieta se bautizaría antes de terminar el año. La presentadora guardaba silencio al preguntarle si el amigo de Aless, futuro padrino de Ana Sandra, podrá acudir al bautizo y ejercer como tal. Comentaba "todo está en el aire" mientras terminaba de prepararse dentro del coche para marcharse corriendo a atender sus compromisos profesionales. No desveló cómo serán las primeras navidades de su nieta ni si le ha comprado algún look especial para estas fechas. Ya hemos conocido por medio de Lecturas que el bautizo tendrá lugar en la capital el próximo viernes 15 de diciembre. El lugar escogido por la familia es la Iglesia Nuestra Señora de la Moraleja, misma iglesia donde tuvo lugar la despedida de Aless Lequio. Sin duda alguna, Ana Obregón no ha querido dejar las cosas al azar y se ha asegurado de organizarlo todo de manera que su hijo esté presente en este día tan especial.