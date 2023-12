(Crónica) Sevilla y Villarreal sufren por un punto y el Almería no gana ni con uno más

Sevilla y Villarreal se repartieron (1-1) un intenso duelo este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán de la jornada 15 de LaLiga EA Sports, dos equipos lejos de sus objetivos, mientras que el Almería sigue sin ganar esta temporada, a pesar de que jugó contra el Real Betis con uno más durante 60 minutos (0-0), y Mallorca y Alavés dejaron otro reparto sin goles en zona baja. El conjunto de Nervión quiere pero no puede, mientras sigue en el aire el puesto de Diego Alonso, quizá salvado porque el VAR anuló un gol de Brereton en el minuto 95 por una falta. El efecto Marcelino García Toral estuvo cerca de silenciar el Pizjuán en una segunda parte frenética, donde la guinda no fue amarilla por los pelos. El Sevilla golpeó primero por medio de Kike Salas, pero el hombre gol del técnico asturiano, José Luis Morales, firmó su séptimo gol en cuatro partidos para hacer el 1-1 en el minuto 77. Ambos equipos buscaron el gol y lo tuvieron, aunque ese tanto del chileno anulado por el VAR sin duda fue lo más cercano, en un reparto que no saca de pobres a ninguno aunque el Villarreal es otro con Marcelino. Además, el Almería tampoco ganó este fin de semana, 15 partidos sin conocer la victoria, a pesar de una roja directa a Héctor Bellerín a la media hora. Los locales protestaron la decisión del colegiado, pero el caso es que los de Gaizka Garitano, jugando en casa, no fueron capaces de hacer siquiera un gol a su rival. Ramazani, Arribas, Embarba, Akieme y un exbético como Leo Baptistao se fueron desquiciando ante un Rui Silva de vuelta con honores a la portería bética. Los de Manuel Pellegrini minimizaron daños para ser séptimos a un punto de la zona europea, mientras que el Almería suma un cuarto punto que no cambia su mal panorama. Por abajo, el Mallorca y el Alavés tampoco pasaron del empate sin goles en Son Moix. El cuadro balear, que sigue sin ganar en casa, se queda a merced de la zona descenso con 11 puntos, mientras el vasco, que no sabe ganar fuera de la suya, respira algo más con 16. Con esas rachas, el empate parecía cantado, pero buena culpa tuvieron los porteros. Rajkovic empezó parando las ocasiones visitantes, mientras que Antonio Sivera fue protagonista en la segunda parte deteniendo el intento del Mallorca, sobre todo ante el revulsivo para los suyos que supuso Cyle Larin.