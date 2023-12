Arrestado el sospechoso de asesinar tres personas sin hogar en Los Ángeles

La Policía de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, ha detenido a un sospechoso de asesinar a tres personas sin hogar disparándoles mientras dormían en la calle durante el transcurso de la última semana. El detenido es Jerrid Joseph Powell, un hombre negro de 33 años, que también es sospechoso de un asesinato a parte tras un robo en una casa en San Dimas, ha informado el Jefe de Policía de la ciudad, Michel Moore, en una rueda de prensa este sábado por la tarde y que la ha recogido la CNN. Powell fue arrestado el miércoles por la noche, el mismo día del tercer asesinato, por el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles tras parar su vehículo, el que los agente sospechan fue el que utilizó para el robo y para los tres asesinatos. Por el momento, las autoridades descartan que hubiera alguna conexión entre el arrestado y la víctima del robo, ha asegurado el sábado el sheriff del condado de Los Ángeles, Robert G. Luna, pero por el momento no se ha encontrado ningún motivo para los crímenes. "Estoy agradecido de que el sospechoso de este caso esté bajo custodia y ya no sea una amenaza para nuestra comunidad", ha celebrado Moore. Las autoridades de Los Ángeles relataron este viernes que el primer asesinato en la ciudad ocurrió alrededor de las 03.00 horas (hora local) del domingo en un callejón, el segundo el lunes poco antes de las 05.00 horas y una tercera persona fue asesinada el miércoles alrededor de las 02.30 horas. Las víctimas incluyen dos hombres hispanos, de 37 y 52 años, y un hombre negro de 62 años. Moore explicó el viernes que cada uno de los asesinatos en el área de Los Ángeles ocurrió en circunstancias similares y se creía que cada una de las víctimas estaba sola y dormida cuando fueron atacadas. El viernes también tuvo lugar un tiroteo en un campamento de personas sin hogar en Las Vegas, pero las primeras investigaciones apuntan a que no hay ninguna conexión con los asesinatos en serie, ha afirmado el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas.