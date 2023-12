Anna Ferrer Padilla, muy ilusionada tras comprarse su primera vivienda

Viviendo un momento de lo más especial tras comprarse su primera vivienda, Anna Ferrer Padilla ha reaparecido esta semana ante las cámaras en la presentación del documental que han grabado los Pombo. Allí hablaba con la prensa sobre la etapa tan dulce que está saboreando y parece que todo está yendo viento en popa en su vida. Aunque está muy enamorada de su pareja, la influencer nos confesaba que "me haría ilusión" darse el 'Sí, quiero' con él "pero cuando llegue" porque "vivimos acelerados, no puede ser. Tampoco hay que compararse, ayer hablaba de esto, parece que ahora con 25 años te tienes que casar y ser madre, quiero aprovechar y decir que no, que cada uno a su propio ritmo, hay que respetar los ritmos de cada uno, lo que surja y vivir la vida que son muchas más cosas". Además, nos hablaba del nuevo programa que ha grabado con su madre, 'Te falta un viaje', y nos confesaba que "es muy entretenido, está muy bien grabado, ya lo he podido ver y es súper chulo, hay mucho mensaje y hace falta dar una vuelta y ver que la vida real no es esta que nosotros vivimos, hay mucho más allá, hay que abrir la mente y conocer otros sitios, de cada sitio te puedes llevar un aprendizaje". En cuanto a la vivienda que se ha comprado, la influencer se muestra pletórica y asegura que está "muy feliz" porque "nunca pensé que podría bueno típico sueño que imaginas, tener tu casita, estoy feliz, deseando poder irme a vivir ahí" y añade: "ahí vamos, disfrutando del momento, no hay que correr, hay que disfrutar de cada etapa, luego nos damos cuenta de que se nos ha pasado viviendo lo que no correspondía". Por último le preguntábamos por el documental de las Pombo sobre la familia, y nos hablaba de la importancia de que los seres queridos estén siempre ahí: "Al final la familia siempre está ahí, luego está la familia que uno elige, yo que no tengo hermanas considero que tengo muchas hermanas, pero la familia siempre está ahí, te va a apoyar pase lo que pase y hay que apoyarse en ellos".