Alejandra Rubio desmiente a Gemma Serrano con una contundente prueba en su 'cara a cara'

Alejandra Rubio gana por goleada el cara a cara televisivo, en el programa Fiesta de T5, contra la amiga de Edmundo Arrocet, Gemma Serrano. La hija de Terelu Campos ha necesitado una única prueba para demoler cualquier argumentación de Gemma dejando claro que miente. Según Alejandra, Gemma Serrano mentía cuando dijo que un escolta de la reina emérita, doña Sofía, había expulsado a Terelu Campos del Mercadillo de Nuevo Futuro. En esta ocasión Alejandra únicamente ha tenido que exponer el hecho de que su madre no ha estado en Nuevo Futuro, por lo cual, no es posible que nadie le invitara a marcharse. Ante tal afirmación, Gemma se ha limitado a guardarse las espaldas diciendo que: "No sé si escuchas, lo hice en forma de pregunta, para que aprendas un poco, que no pasa nada, eres joven". Cabe recordar que Gemma también comentó que: "A lo mejor en algún momento nos explican qué es lo que pasa con su casa de Málaga, a quién ocurrieron y por qué su amigo Rafa... y hasta aquí te puedo leer". De este modo, insinuó que la casa de Málaga de María Teresa no estaba libre de deudas, que recurrieron a amigos de Rafa Mora para obtener dinero y que al fallecer María Teresa arrastró problemas financieros que ahora llegan a sus hijas, algo que Alejandra también desmiente por completo pidiendo pruebas para demostrar lo que sugiere. Tras finalizar el encuentro entre Alejandra y Gemma, Aurelio Manzano, en plató, se ha posicionado a favor de la hija de Terelu, concluyendo que: "El problema está en que a lo mejor a ti te gusta demasiado la tele, si esta niña habla, si ella está aquí es porque son una saga y tienen un nombre ¿Tú, cómo te llamabas? a mí lo único que me interesa es si te acostaste con Edmundo que, por cierto, es quien te pasa la información absolutamente falsa".