Al menos tres muertos y diez heridos tras una explosión en la universidad de Mindanao, Filipinas

Al menos tres estudiantes de la Universidad Estatal de Mindanao (MSU), en la ciudad filipina de Marawi, han muerto y otros diez han resultado heridos este domingo en una explosión dentro del gimnasio de esta institución. La Policía Nacional de Filipinas (PNP) ha confirmado el atentado y está investigando lo ocurrido. "Según el informe inicial de RD (Director Regional), PRO BAR (Oficina Regional Provincial Región Autónoma de Bangsamoro), tres muertos y nueve heridos en una explosión esta mañana en el gimnasio MSU en la ciudad de Marawi. Aún estamos esperando un informe oficial", ha dicho el portavoz del PNP, Jean Fajardo, y así lo ha recogido el periódico 'Manila Times'. El Ejército por su parte está considerando como motivo la venganza por parte del grupo terrorista Daulah Islamiya, ya que once de sus miembros fueron asesinados este sábado en un encuentro en Maguindanao. Los primeros informes han explicado que las víctimas asistían a la misa dominical en el gimnasio de la universidad cuando un dispositivo desconocido ha explotado. Todavía no se han dado los nombres de las víctimas mortales y los heridos ya que los funcionarios del campus y las fuerzas del orden aún no han emitido declaraciones oficiales sobre el incidente del atentado.