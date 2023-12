Aitana Bonmatí no participa en el entrenamiento de España por una indisposición

La internacional española Aitana Bonmatí no ha participado en el entrenamiento de la selección de este domingo por la mañana por "encontrarse indispuesta", ha informado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La jugadora del Barça, recientemente galardonada con el Balón de Oro, tuvo que ser sustituida tras el descanso del partido de la penúltima jornada de la Liga de Naciones entre España e Italia en el Estadio de Pasarón (2-3). De hecho, la selección saltó con diez futbolistas al campo pontevedrés tras el descanso, según la seleccionadora Montse Tomé, porque Aitana había "avisado con poca antelación de que no podía continuar"; las italianas empataron (1-1) aprovechando la superioridad un duelo que se acabaron llevando. A pesar de todo, España se clasificó para la 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones. El sábado, Aitana explicó que "no" se sentía "bien" y que por eso pidió "ser sustituida", precisando sobre esa polémica con la seleccionadora que "la situación no tiene más". Además, invitó a centrarse en el último partido de la fase, este martes ante Suecia en La Rosaleda.