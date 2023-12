Abbas asegura que los dirigentes palestinos no permitirán que se repita la 'Nakba' de 1948

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha advertido este sábado de que los dirigentes y el pueblo palestino no permitirán una 'Nakba' como la de 1948 y ha asegurado que no cederán ante las circunstancias "imperantes". "No nos arrodillaremos ni nos rendiremos ante las circunstancias imperantes. No permitiremos que se repita la Nakba de 1948, sin importar los desafíos o sacrificios", ha aseverado el presidente en una intervención ante otros líderes palestinos en la sede presidencial en Ramala recogida por la agencia palestina de noticias WAFA. Abbas ha defendido que el palestino seguirá luchando por su independencia a fin de lograr la creación de un Estado palestino independiente con capital en Jerusalén. "Cualquier solución política debe abarcar la totalidad de Palestina con Jerusalén como su capital", ha argumentado el líder de la Autoridad Palestina, quien ha subrayado que, "si la comunidad internacional no toma la iniciativa de intervenir positiva y eficazmente, los asuntos llegarán a un punto que no podrá tratarse". A este respecto, el mandatario palestino ha hecho hincapié en la necesidad de que Israel ponga fin "inmediata y permanentemente" a la agresión actual, descartando cualquier solución militar. El establecimiento de un Estado palestino soberano --miembro de pleno derecho de la ONU-- y el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino son, ha explicado Abbas, "los únicos caminos hacia la seguridad, la paz y la estabilidad". "Ya es suficiente con este Gobierno fascista (israelí). Ya no hay lugar para una mayor tolerancia", ha sentenciado el político palestino, que ha recalcado también que la entrada de ayuda humanitaria en Gaza es "desesperadamente" necesaria para "contrarrestar la conspiración de desplazamiento dirigida al pueblo palestino". 'Nakba' es un término árabe que significa "catástrofe" y que hace referencia a la huida de cerca de 700.000 personas de sus hogares tras la creación en 1948 del Estado de Israel.