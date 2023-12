Simeone: "El fútbol no se explica por un partido, lo importante es la continuidad"

Majadahonda (Madrid), 2 dic (EFE).- Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, expresó este sábado que "el fútbol no se explica por un partido", sino que "lo importante es la continuidad", en la víspera del Barcelona-Atlético de Madrid, cuando fue preguntado por una motivación extra de Joao Félix y Antoine Griezmann por demostrar en el duelo de este domingo ante sus respectivos exequipos.

"Un partido es un partido. Lo importante es la continuidad, el sostener un trabajo, el tener una historia detrás y creo que eso es lo que cuenta. Un partido lo pueden jugar bien todos", explicó el técnico cuando fue interrogado en ese sentido por el reencuentro de ambos jugadores con dos conjuntos en los que su rendimiento estuvo por debajo de las expectativas.

Tanto Joao Félix con el Atlético, sin ser el futbolista que aparentaba cuando lo fichó del Benfica por 126 millones de euros (33 goles y 16 asistencias en 131 partidos oficiales a las órdenes de Diego Simeone en el conjunto rojiblanco), como Griezmann con el Barcelona, que pagó 120 millones de euros por él en 2019 para jugar dos cursos (34 goles y 16 asistencias en 102 duelos) y traspasarlo de nuevo por 20 millones.

No hubo más referencias de Simeone a Joao Félix en la previa. En otra pregunta anterior, el técnico argentino esquivó el asunto. "Normalmente no hablo de los chicos que no están en nuestro equipo y voy a seguir en la misma línea", declaró.

Son dos de los protagonistas del duelo de este domingo en el estadio Olímpico Lluis Companys, entre el tercero -el Atlético- y el cuarto -el Barcelona-, ambos empatados a puntos, con el equipo rojiblanco con un partido menos. Real Madrid y Girona están cuatro puntos por encima. "Para nosotros seguro que es un partido importante", remarcó.

"Los valoramos desde ese lado muy importante para nosotros, como lo será el partido del Almería la semana que viene. Jugamos contra un rival que luchará hasta el final por ganar LaLiga, porque su historia lo exige. Nos encontraremos un rival duro, difícil, como nos costó desde que llegué al Atlético de Madrid, que todavía no nos ha tocado ganar nunca en ese lugar", abundó Simeone, que no ha vencido en ninguna de sus 16 visitas al club azulgrana.

Son doce años ya al mando del Atlético. Antes de su llegada, el conjunto rojiblanco terminó, por ejemplo, el campeonato 2010-11 a 38 puntos del Barcelona y a 34 del Real Madrid. Después, Simeone ha sido capaz de ganarles dos Ligas. En 2013-14 y en 2020-21.

"En principio, siempre el Barcelona y el Real Madrid parten, como lo dicen los números, con más posibilidades de ganar . En este último tiempo hemos acortado estas situaciones en base a hechos, no a palabras, y a seguir trabajando buscando acortar cada vez más esas distancias que antes eran enormes", valoró el técnico, que espera "un lindo partido".

"Es un equipo que tiene muy buenos futbolistas y que está muy bien llevado por su entrenador, que tiene las ideas muy claras en consecuencia del equipo que tiene. Nosotros, intentando llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño y seguir la línea en la que estamos", apuntó Simeone, al que no le ocupa "absolutamente tiempo" el debate desde fuera que surge de los estilos cada vez que hay un enfrentamiento con el Barcelona.

¿El Atlético puede competir este domingo con la posesión del balón y el control del juego? "Todos los entrenadores en la previa de los partidos imaginamos el partido ideal para nuestros equipos. El tema es que hay un rival enfrente y vamos a ver si nos permite hacer lo que imaginamos", expuso.

"El Barcelona tiene muchas cosas buenas, sobre todo en los registros ofensivos de mitad de cancha hacia adelante, tiene muy buenas rupturas de segunda línea, lo saben hacer, con pierna cambiada, con centro interior, con pases para romper con los internos y los carrileros y toda esa situación, cuando la jugada está liberada para sus centrales o sus medios, cuando no tienen marcas, tiene muy buenas rupturas para las defensas posicionales", analizó.

Simeone propondrá dos novedades en el once. Una será Saúl Ñíguez por Marcos Llorente en una de las posiciones de interior. Otra, Samuel Lino como carrilero izquierdo por Rodrigo Riquelme, según las pruebas de estos dos días. "Pueden jugar los dos juntos, claramente, porque pueden jugar uno delante del otro, a pierna cambiada, Riquelme en la derecha... Claro que le doy vueltas, porque están bien los dos, son jóvenes, tienen intensidad de juego alta, una agresividad ofensiva...", explicó sobre los dos últimos.

"¿Qué me aportan los dos? Lino tiene un juego asociativo de mitad de cancha hacia adelante con muchas variantes y Roro tiene un recorrido largo con mucha más fortaleza. Defensivamente son parecidos, están trabajando y mejorando cada día los dos mucho más y los necesitamos a los dos cuando sea, 90, 60, 20, lo que el equipo pida", declaró.

Majadahonda (Madrid), 2 dic (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, avanzó este sábado que dispondrá ya en enero, tras el parón navideño, de Pablo Barrios, operado de una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda y un futbolista que le "encanta" al técnico argentino, porque tiene "todas las características de centrocampista" que le "gustan".

"Pensamos que Barrios, en poco, va a estar con nosotros con el parón (de Navidad). Obviamente, ayudará a que vuelva, porque no se juega en esos diez días. Tenemos tiempo para poder recuperarlo de la mejor manera, esperemos allá por enero", dijo en rueda de prensa sobre el jugador, intervenido el viernes de la lesión sufrida el pasado martes contra el Feyenoord en la Liga de Campeones.

"Pablo me encanta. Es un jugador de la cantera que tiene todas las características de mediocampista que a nosotros nos gustan. Tiene juego, asociación, llegada, cambio de paso, es agresivo, es intenso y está cada vez más involucrado a lo que tiene que mejorar, porque claro que tiene que mejorar. Es un chico. Tiene futuro y un gran presente, así que esperamos que siga manteniendo todo esto cuando vuelva", añadió Simeone.