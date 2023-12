PSOE y Junts evitan dar explicaciones sobre los temas tratados en la primera reunión en Suiza

PSOE y Junts han finalizado su primera reunión en Ginebra (Suiza) en la que ha participado como verificador internacional el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez y que según han trasladado ambas partes se ha desarrollado "en un ambiente cordial y de trabajo". Sin embargo han evitado dar explicaciones sobre los puntos que se han tratado en la reunión y las posiciones defendidas por cada lado. En un comunicado pactado, de dos párrafos, PSOE y Junts afirman que sus delegaciones se han reunido a lo largo de este sábado "para dar continuidad al acuerdo que propició la investidura del presidente Pedro Sánchez firmado en Bruselas", y afirman que han elegido a Galindo Vélez para coordinar el mecanismo de verificación. No explican sin embargo, cómo ha sido el transcurso de la reunión, ni qué puntos han tratado, aunque los asuntos recogidos en el acuerdo son el reconocimiento nacional de Cataluña y el supuesto déficit fiscal del Estado con esta comunidad. RECONOCIMIENTO NACIONAL DE CATALUÑA Y DÉFICIT FISCAL Sobre el reconocimiento nacional de Cataluña, ambos partidos dejaron por escrito que Junts pedirá celebrar un referéndum de autodeterminación "amparado en el artículo 92 de la Constitución", según recoge el texto del acuerdo, mientras que el PSOE prefiere el desarrollo del Estatuto catalán de 2006 "así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña". En cuanto al déficit, Junts reclama una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas que establezca la "singularidad" de Cataluña y facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña, una fórmula similar a la que ya rige en el País Vasco. Los socialistas, sin embargo, apuestan por llevar a cabo un "diálogo singular" sobre el modelo de financiación con Cataluña y también por promover el regreso a esta región de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a causa del proceso independentista de 2017. CERDÁN, TURULL Y NOGUERAS Tampoco ha habido foto del encuentro y no se sabe a ciencia cierta quienes han estado presentes aunque se ha visto llegar a la ciudad Suiza al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y su adjunto, el diputado Juan Francisco Serrano. Del lado de Junts ha participado el secretario general, Jordi Turull, según confirman a Europa Press fuentes conocedoras de la negociación, y también se ha podido ver en el aeropuerto de Ginebra a la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras. También estaba previsto que participase el expresidente catalán, Carles Puigdemont, aunque no hay imágenes suyas. Desde el PSOE ya venían apuntando en los días previos a esta cita, que no estaba previsto ofrecer información sobre el desarrollo de las reuniones ni hacer públicas las actas de cada encuentro, que en principio deben llevarse a cabo cada mes. La intención es llevar a cabo estos encuentros con la máxima discreción y solo hacer públicos los acuerdos que se alcancen. Sin embargo, desde la dirección del PSOE veían poco probable alcanzar algún acuerdo que se pudiese hacer público en el corto plazo y apuntaban más bien a conversaciones de largo recorrido. En este sentido señalaban que en las distintas reuniones empezarán a tratar los puntos que recogieron en el acuerdo y se pueden pasar varios años hablando del primero de ellos. FORZADOS A DESVELAR EL VERIFICADOR En esta línea, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, eludía aportar detalles en la víspera de la reunión y se ceñía al mantra que repiten en el PSOE: "discreción en las negociaciones y transparencia en los acuerdos". Desde Junts también apuntaban que no estaba previsto hacer comparecencia alguna ni enviar ningún comunicado tras el encuentro. De hecho la intención inicial era que no se hiciese público ni siquiera el nombre de la persona que ejercerá de verificador y desde Ferraz indicaban que quienes se dedican a esta labor suelen permanecer en el anonimato. Sin embargo, después de la presión y las continuas preguntas a la que ambas formaciones se han visto sometidas para conocer quién es el verificador, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó que se haría público el nombre y este sábado han desvelado que el diplomático salvadoreño es el elegido para la tarea.