Organizaciones y políticos argentinos rechazan al procurador del Tesoro de Milei por lazos con el nazismo

Organizaciones políticas argentinas y dirigentes de distinto signo, incluidos partidarios de Juntos por el Cambio (JxC) cercanos al expresidente Mauricio Macri, han rechazado este viernes el nombramiento de Rodolfo Barra como procurador del Tesoro, calificándolo de "inadmisible" por sus vínculos con el Movimiento Nacionalista Tacuara, próximo al nazismo, ha informado la agencia de noticias Télam. El Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA) ha criticado en un comunicado que es "inadmisible que una persona con antecedentes vinculados al Movimiento Nacionalista Tacuara, con tendencias próximas al nazismo, sea nombrada" para la Procuración del Tesoro de la Nación. En este sentido, FACA ha descrito "esta elección como una afrenta directa al espíritu democrático y plural" de Argentina, instando a "la reconsideración de la designación" de manera "contundente". El presidente del foro y diputado de JxC, Maximiliano Ferraro, ha compartido la mencionada nota en sus redes sociales, añadiendo su rechazo a la designación del exministro de la Corte Suprema durante la gestión de Carlos Menem y extitular de Justicia de ese mismo Gobierno. A esta cancelación se ha sumado la extitular de la Oficina Anticorrupción durante la gestión de Macri, Laura Alonso, quien también ha difundido el texto de FACA sus perfiles sociales. Por su parte, el ex secretario de Derechos Humanos durante el macrismo y presidente Honorario del Museo de la Shoá, ha advertido que la designación de Barra como procurador "no hace bien a la democracia" y ha subrayado que "se debe tener memoria siempre". Asimismo, desde la Asociación Civil Memoria Activa han rememorado el "pasado nazi" de Barra con la portada de la Revista Noticias publicada en 1996, en la que se denunciaba "al entonces ministro de Justicia" del expresidente Carlos Menem y se pedía "su renuncia por su participación en organizaciones y actos nazis". "Hoy, casi 28 años después, la impunidad se repite y nuestro reclamo también: manifestamos nuestro absoluto rechazo a la designación de Rodolfo Barra como procurador del Tesoro ", ha sentenciado la organización. Además de ser "miembro de la agrupación nazi Tacuara", Barra participó en la intervención de la UBA en la que hubo "once estudiantes muertos y cuatro desaparecidos" y fue miembro de la Corte Suprema de Justicia menemista que implementó la Ley Mordaza para limitar la libertad de prensa, según ha recordado el presidente de la juventud radical de CABA, Agustín Rombolá, y ha recogido Télam. "O sea, digamos: machista, conservador, nazi y fascista. Perfecto para este Gobierno", ha apostillado Rombolá. Por otro lado, el legislador del Frente de Izquierda (FIT-U) Gabriel Solano se ha referido a Barra como uno de "estos (son los) nazis antisemitas amigos de Israel". También desde el FIT-U, diputado nacional electo Néstor Pitrola, ha agregado que "el nuevo Procurador, ex Corte menemista, están con el Estado Sionista y con Milei". "No hay ningún antisemita entre quienes defendemos los derechos del pueblo palestino, víctima de un sistemático genocidio", ha zanjado. Estas declaracines llegan después de que el presidente electo Javier Milei haya anunciado este viernes que la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, será su ministra de Seguridad y que el ex funcionario menemista Rodolfo Barra ocupará el cargo de procurador del Tesoro de la Nación.