MSF apunta a Israel como responsable del ataque deliberado del 18 de noviembre contra su convoy

Médicos sin Fronteras (MSF) ha apuntado a las fuerzas israelíes como responsables del ataque deliberado contra uno de sus convoyes ocurrido el pasado 18 de noviembre en Ciudad de Gaza y que se saldó con dos fallecidos. "Dos semanas después, tras recoger los testimonios de nuestro personal presente ese día en el convoy, consideramos que todos los elementos apuntan a la responsabilidad del Ejército israelí en este ataque", ha hecho saber la ONG en un comunicado. El convoy, formado por cinco vehículos fue atacado en la calle Al Wahida, cerca del cruce con la calle Said Al A'as, cerca de la oficina de MSF. Los vehículos tenían como objetivo la evacuación de pacientes y sus intenciones habían sido puestas en conocimiento tanto de Israel como de las milicias de Hamás. "Dos de los coches de MSF fueron alcanzados deliberadamente, matando a un enfermero voluntario de nuestros equipos e hiriendo al familiar de otro, que más tarde también murió a causa de la herida", según la organización. Uno de los supervivientes del ataque, no identificado por cuestiones de seguridad, relata que avistó "tanques y francotiradores en lo alto de los edificios" cuando el convoy se acercaba a las oficinas de MSF. "Me aterroricé cuando vi que los francotiradores y los tanques nos apuntaban con sus armas, especialmente a la cuarta y la quinta furgoneta del convoy. Empezaron a abrir fuego contra nosotros y cuando una bala me rozó la frente, me hice una herida superficial. La bala alcanzó en la cabeza a mi compañero Alaa, que estaba sentado a mi lado. Sufrió una herida crítica en la cabeza y empezó a sangrar abundantemente". Alaa acabaría sucumbiendo a sus heridas en el hospital. MSF reitera su condena "en los términos más enérgicos" el ataque contra el convoy, solicita a las autoridades israelíes "una explicación formal sobre este ataque" y pide "una investigación independiente para establecer los hechos y (depurar) las responsabilidades". MSF ACUSA A ISRAEL DE OTRO ATAQUE A UNA DE SUS CLÍNICAS Asimismo, la organización humanitaria también ha responsabilizado a Israel de la destrucción de cinco de sus vehículos y de "graves daños" a su clínica en Ciudad de Gaza en un incidente ocurrido dos días después y que atribuye a "la intervención de una excavadora y un vehículo militar pesado israelíes". En su comunicado original, publicado el mismo día del incidente, MSF denunció que la clínica acabó "envuelta en llamas", y que un miembro del personal y una veintena de familiares se encontraban en el interior del centro médico cuando se produjo el ataque. Cuatro coches de MSF han ardido. Un quinto coche estaba aparcado al otro lado de la calle y se ha roto en dos pedazos, como si lo hubiera aplastado un vehículo pesado o un tanque. Todos los coches y la clínica estaban claramente identificados con logotipos de MSF", señaló en su nota.