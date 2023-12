Manifestaciones contra Netanyahu en Tel Aviv, Haifa y Cesarea

Manifestantes israelíes han salido este sábado a las calles de ciudades como Tel Aviv, Haifa o Cesarea para protestar contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y pedir su dimisión. Cientos de personas se han concentrado en Tel Aviv y también ha habido protestas en Haifa y en Cesarea, donde en la mañana del sábado han sido detenidas al menos seis personas por participar en una protesta no autorizada junto a la residencia que tiene Netanyahuen esta ciudad de la costa mediterránea. En Haifa los manifestantes han recorrido la distancia desde Carmel al cruce de Horev coreando consignas a favor de la dimisión de Netanyahu. También se han movilizado los familiares de los secuestrados en la Franja de Gaza, que piden una reunión con Netanyahu. Entre ellos hay algunos de los rehenes liberados en los últimos días de tregua. "El final del alto el fuego y la reanudación de los combates hace obligado que se informe a las familias de los rehenes", ha resaltado la organización que agrupa a familiares de secuestrados en un comunicado recogido por 'The Times of Israel'. "Los rehenes que han vuelto exigen reunirse esta tarde con el primer ministro y con miembros del gabinete de guerra jutno con todas las familias de quienes siguen secuestrados", ha añadido el grupo. "Cada día podría ser el último día. No podemos dejarlos allí", ha subrayado. De los aproximadamente 240 rehenes secuestrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) quedarían unos 136 aún retenidos en la Franja de Gaza, incluidos 114 hombres, 20 mujeres y dos menores de edad. Diez de los rehenes tienen 75 o más años. Por nacoinalidades, hay 125 israelíes y once extranjeros, ocho de ellos tailandeses. "Es el momento de salir a las calles y exigir un gobierno responsable, considerado y al que le importe la seguridad de sus ciudadanos, en lugar de un gobierno marcado por la corrupción, el control de Twitter y su voluntad de sacrificar cualquier valor por su líder", ha resaltado uno de los participantes en la protesta de Haifa en un mensaje publicado en X, antes Twitter. Los convocantes exigen la dimisión de Netanyahu por los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre lanzado desde la Franja de Gaza y que supuso la muerte de unas 1.200 personas y el secuestro de más de 200.