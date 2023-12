Macron advierte de que la destrucción total de Hamás podría demorarse "diez años" de guerra

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha emplazado este sábado a Israel a que "aclare su objetivo" porque, ha advertido, "la destrucción total de Hamás" implicaría "diez años" de guerra. "La destrucción total de Hamás. ¿Qué es eso? ¿Alguien cree que eso es posible? Si es así, la guerra durará diez años y no creo que nadie sepa definir seriamente este objetivo. Así que hay que aclarar este objetivo", ha declarado, según recoge la televisión francesa BFMTV. "La respuesta correcta contra un grupo terrorista no es eliminar un territorio entero o bombardear la totalidad de las capacidades civiles", ha argumentado Macron. "Reconocemos el derecho de Israel a defenderse, pero dentro del marco del derecho internacional y el respeto del derecho humanitario", ha resaltado. Macron ha reconocido que hay "demasiadas basjas civiles". "Este derecho a defenderse no puede ser en ningún caso un derecho a atacar a la población civil", ha advertido. En cuanto a los palestinos, Macron ha defendido el "derecho legítimo del pueblo palestino a tener un Estado" en pro de la "seguiridad a largo plazo" de ambas partes. Sobre la liberación de los rehenes retenidos por Hamás, ha destacado que "necesitamos varios días de trabajo" en referencia a "una negociación en curso que continúa". Se estima que hay cuatro ciudadanos fraceses retenidos por Hamás desde los ataques del 7 de octubre. Macron se encuentra en Dubái para asistir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) y tiene previsto cenar en Qatar con el emir qatarí, el jeque Tamim ben Hamad al Zani. Qatar se encuentra en el centro de las negociaciones para una posible reanudación de la tregua y la liberación de rehenes. El dirigente francés ha pedido "redoblar los esfuerzos para lograr un alto el fuego duradero", "lograr la liberación de todos los rehenes todavía retenidos por Hamás" y llevar a la población gazatí la ayuda humanitaria que "indudablemente necesita".