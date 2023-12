Lunin: “Mis dedos se congelaron hoy”

Madrid, 2 dic (EFE).- El ucraniano Andriy Lunin, guardameta del Real Madrid, no recibió ningún remate a portería en la victoria 2-0 frente al Granada, por lo que bromeó con que sus dedos se le “congelaron”.

“Lo único que puedo hacer es darle las gracias al equipo porque mis dedos hoy se congelaron. Estoy listo para jugar cada partido así. Hay que mantener la concentración mental porque cuando dominas el partido y te llega una ocasión tienes que estar ahí”, dijo en Realmadrid TV.

“Dejando la portería a cero siempre es más fácil ganar y más con estos grandes jugadores que siempre tienen ocasiones. Si dejamos la portería a cero, vamos a ganar el 95% de los partidos”, añadió.

Un Lunin que destacó la racha de cinco victorias consecutivas del Real Madrid.

“Con tantas bajas y dificultades que tenemos, es una muy buena racha, y merecida. Sin tener ocho o nueve jugadores es difícil, pero seguimos ganando y jugando bien al fútbol. Estamos primeros y es lo importante”, declaró.

Además, habló del rendimiento del alemán Toni Kroos y el español Brahim Díaz.

“Lo de Kroos no sorprende porque lleva 15 años jugando así. Luego, Brahim tiene un estilo que me gusta mucho; viéndolos todos los días, no me sorprende”, aseguró. EFE

