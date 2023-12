Los Reyes transmiten su pésame a la familia de Concha Velasco

Hace apenas unas horas conocíamos el triste fallecimiento de la actriz y cantante, que sacudía al mundo de la comunicación. Rápidamente, amigos, profesionales y aquellos afortunados que le conocieron en vida no dudaban en compartir unas bonitas palabras hacia ella y mostrar su apoyo a los familiares. Entre las muestras de cariño y afecto, los Reyes han querido enviar sus condolencias a la familia de Concha Velasco. Lo hacían a través de un telegrama en el que expresaban su tristeza tras conocer la noticia de su fallecimiento. En su mensaje, han querido dedicar unas bonitas palabras a la actriz, destacando el poder de su sonrisa y lo gran profesional que ha sido a lo largo de su carrera. Sin duda alguna, incluso el Rey Felipe VI y la Reina Letizia han querido trasladar sus respetos a los familiares a pesar de no poder acudir a la capilla ardiente. Destacando la cercanía que muestran en sus apariciones públicas, no sorprende que hayan tenido este bonito gesto con Manuel Velasco y el resto de allegados.