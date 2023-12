Las milicias rebeldes birmanas estrechan su cerco sobre la capital del estado de Kayah

El grupo rebelde birmano de las Fuerzas de Defensa Popular, una de las principales organizaciones de la llamada resistencia popular armada contra la junta militar golpista de Birmania ha lanzado en las últimas horas varios ataques contra las posiciones militares en la localidad de Loikaw, la capital del estado de Kayah, en el este del país, y una de las cunas de la minoría karen del país. Testigos del medio 'The Irrawaddy', afin a la oposición contra la junta, han constatado un enorme incendio en la ciudad dentro de los combates de las últimas horas, parte de la llamada Operación 1111 que emprendieron las FDP el mes pasado, con la cooperación de otros grupos rebeldes karen como la Fuerza de Defensa de las Nacionalidades Karenni, el Ejército Karenni o el Frente Nacional de Liberación Popular Karenni. Según la Fuerza de Defensa de las Nacionalidades Karenni, la operación ha destruido más de 35 puestos avanzados de la junta militar incluidas posiciones tomadas por el Ejército birmano en la Universidad de Loikaw y el Tribunal de Distrito. Más de 200 militares birmanos habrían muerto en estos enfrentamientos, según las estimaciones del grupo rebelde. La junta militar birmana no se ha pronunciado sobre este balance. Por otro lado, cabe recordar que el grupo rebelde birmano conocido como el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Birmania (MNDAA, por sus siglas en inglés) anunció el viernes el comienzo de lo que describen como su "ofensiva final" contra una localidad estratégica del estado de Shan, en la frontera con China y vecino de Kayah, tras varias semanas de avances en la zona. La operación de los grupos de resistencia, que también comprenden al Ejército para la Independencia de Kachin (KIA), el Ejército de Arakán (AA) el Ejército de Liberación Nacional Taang, han derivado en un aumento generalizado de la violencia que ha llevado al Gobierno chino a instar a tomar medidas para lograr la "estabilidad" en la región. De hecho, las Fuerzas Armadas chinas anunciaron a finales del mes pasado una serie de "maniobras de combate real" en el lado chino de la frontera chino-birmana en respuesta a la intensificación de los combates para "demostrar la capacidad de potencia de fuego de las tropas desplegadas en la zona", según informa el periódico progubernamental chino 'Global Times' citando al Mando del Escenario Sur del Ejército Popular de Liberación, nombre oficial de las Fuerzas Armadas chinas. Medios oficiales birmanos como el Global Light of Myanmar han restado importancia a estos acontecimientos y asegurado que las relaciones con China siguen intactas a pesar del conflicto desatado tras el golpe de estado militar de 2021.