La Policía de Los Ángeles busca a un sospechoso de matar a tres personas sin hogar mientras dormían

Los funcionarios de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, están pidiendo la ayuda de la ciudadanía para encontrar a un sospechoso que se cree que tiene como objetivo a la comunidad de personas sin hogar después de que tres personas sin hogar fueron asesinadas a tiros mientras dormían esta semana. El primer asesinato ocurrió el domingo pasado alrededor de las 3.00 horas (hora local) en un callejón, el segundo tuvo lugar el lunes poco antes de las 5.00 horas y una tercera persona murió el miércoles alrededor de las 2.30 horas. Las víctimas son dos hombres hispanos de 37 y 52 años y un hombre negro de 62 años, según ha informado este viernes el jefe de Policía de la ciudad, Michel Moore. "Como sabemos, nuestras personas sin hogar son algunas de nuestras poblaciones más vulnerables", ha explicado el jefe durante una conferencia de prensa recogida por la CNN. Moore ha relatado que cada uno de los asesinatos ocurrió en circunstancias similares y se cree que cada una de las víctimas estaba sola y durmiendo cuando fueron atacadas. Los asesinatos han ocurrido en varios lugares de la ciudad, incluido uno cerca de Skid Row, una zona del centro de Los Ángeles conocida por su gran población sin hogar. Según Moore, cada una de las víctimas se encontraba sin hogar, sola y fue asesinada en un área abierta, ya sea una acera o un callejón y la Policía cree que una sola persona se acercó a cada uno de ellos mientras dormían, abrió fuego y luego huyó del lugar. "No duerman solos esta noche", ha advertido la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y ha instado a los familiares a acercarse a sus seres queridos que saben que viven en las calles. "Busquen refugio, busquen servicios, permanezcan juntos, busquen apoyo". Bass ha calificado la noticia de "devastadora" para la ciudad, que alberga una de las poblaciones sin vivienda más grandes del país. "Este es un asesino que se aprovecha de los que no tienen vivienda", ha asegurado y ha enfatizado que las personas sin hogar ya enfrentan condiciones peligrosas en Los Ángeles a diario, ya que de normal de cuatro a cinco personas sin hogar mueren cada día debido a una variedad de causas, incluida la violencia. La ciudad ha ordenado a su Oficina de Soluciones de Vivienda y Personas sin Hogar que despliegue equipos de extensión en toda la ciudad y anime a las personas a buscar refugio. El Departamento de Policía de Los Ángeles ha convocado a un grupo de trabajo para trabajar en el caso, en el que también van a ayudar investigadores de homicidios de toda la ciudad y la división de ciencias forenses de la agencia procesará y analizará la evidencia para identificar a posibles sospechosos. El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, ha asegurado que su oficina está trabajando con las autoridades para "descubrir la identidad de un posible asesino en serie que se aprovecha de los más vulnerables de nuestra comunidad". Los detectives ya han reunido evidencia física, incluidas fotografías y videos, con la esperanza de identificar a un posible sospechoso masculino. "Estamos pidiendo a todos que alienten a las personas sin hogar, especialmente a aquellos que están solos, a buscar refugio y oportunidades para regresar de las calles", ha insistido Moore. En una alerta comunitaria, la Policía ha instado a las personas sin hogar de la ciudad a evitar las zonas aisladas, especialmente de noche, tener un teléfono móvil que funcione y registrar y reportar cualquier actividad sospechosa a la Policía. "No sabemos cuál es el motivo de esto, excepto que sabemos que el objetivo son tres personas que duermen solas", ha zanjado Moore.