La nieve obliga a aplazar el Bayern Múnich-Unión Berlín de la Bundesliga

El partido previsto para este sábado entre el Bayern Múnich y el Unión Berlín en el Allianz Arena, correspondiente a la decimotercera jornada de la Bundesliga, ha sido aplazado por la copiosa nevada caída esta madrugada en la ciudad bávara, ha confirmado el campeón alemán. "El motivo es la intensa nevada caída la pasada tarde y noche, que no se prevé que finalice hasta el sábado por la noche. Aunque hubiera sido posible poner el terreno de juego del Allianz Arena en condiciones que permitieran disputar el partido por la tarde, los riesgos para la seguridad y la situación del tráfico han hecho inevitable la suspensión", informó el Bayern. Además, la entidad aseguró que las posibles avalanchas en el techo del Allianz Arena suponen "un riesgo incalculable para los espectadores". "Es casi imposible acceder al estadio. Numerosos autobuses y trenes están cancelados, muchas carreteras y autopistas están completamente cerradas, la línea de metro U6, que llega hasta Fröttmaning y el Allianz Arena, ha sido suspendida. La policía de Múnich recomienda a los ciudadanos que no salgan de sus casas. En estas condiciones, no se puede garantizar que el personal de seguridad necesario pueda entrar en el Allianz Arena", señaló. El Bayern Múnich (32) marcha segundo en la Bundesliga a dos puntos del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, después de doce jornadas disputadas.