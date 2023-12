La Fiscalía rusa añade al opositor Alexei Navalni una nueva imputación por vandalismo

La Fiscalía rusa ha añadido una nueva imputación por delito de vandalismo al opositor Alexei Navalni, que ya está cumpliendo una pena de más de 30 años de cárcel tras ser hallado culpable de delitos como el de extremismo, que ha denunciado como una persecución política. "No sé si describir estas últimas noticias como tristes, divertidas o absurdas", ha hecho saber Navalni a través de su equipo de comunicación en la red social X. "Abro la carta del Comité Estatal de Investigación. En ella se me informa de que ha sido abierta una nueva causa en mi contra por un delito reflejado en la Parte Segunda del artículo 214 del Código Penal de la Federación de Rusia", relata Navalni en relación al cargo de vandalismo. "Por mi parte, no tengo ni la más remota idea de qué es ese artículo. Os enteraréis antes que yo", ha lamentado el opositor antes de comentar de manera jocosa que "rara vez un recluso, confinado en una celda solitaria durante más de un año, tiene una existencia social y política tan vibrante". "Si a esta banda del Kremlin de corruptos, traidores y ocupantes no le gusta algo de lo que hacemos", remacha Navalni, "entonces estamos en el camino correcto".