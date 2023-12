Kroos, sobre su asistencia: “Ha sido solo una pared; no fue tan espectacular”

Madrid, 2 dic (EFE).- El alemán Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, restó valor a su pase para el primer gol del español Brahim Díaz, de primeras, al asegurar que fue “solo una pared” y que “no fue tan espectacular”.

“Ha sido solo una pared. Yo he visto que Brahim me pasaba el balón… no sabía si era para mí o para Rodrygo. Es difícil defender a Brahim porque suelta el balón y se mueve. Un buen pase solo es bueno si él mete gol (ríe). El pase no ha sido tan espectacular”, dijo en Realmadrid TV.

“Me encuentro bien. Tengo el ritmo que necesito para jugar así. Y la confianza, como siempre. Nos salen bien las cosas, sabiendo que vendrá un partido que costará más. Conseguir cinco victorias consecutivas, con tantas bajas, no es fácil”, señaló.

“Me encanta que la gente esté feliz con mi juego aquí. Mi objetivo es ayudar al equipo, no juego para mí, juego para mejorar a los que juegan a mi lado”, amplió.

Un Kroos que consideró que la clave de la victoria 2-0 frente al Granada fue empezar bien el encuentro.

“Hemos empezado bien. Fue una semana larga, con tres partidos en seis días. Fue difícil porque te faltan un poco de fuerzas y energía. Lo importante era empezar bien para que no te metan un gol que hace las cosas más difíciles. Controlamos bien el partido y ha sido un partido bueno”, declaró. EFE

