Hamás descarta nuevos intercambios de rehenes por presos hasta que haya un alto el fuego definitivo

El 'número dos' de Hamás, Salé al Aruri, ha asegurado este sábado que no habrá nuevos intercambios de rehenes por presos hasta que no cese la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza. "Ahora mismo no hay negociaciones para una tregua. No habrá intercambio de prisioneros hasta que cese la agresión y haya un alto el fuego integral y definitivo", ha afirmado Al Aruri en declaraciones a la cadena qatarí Al Yazira. "La ocupación insiste en que sigue habiendo mujeres y niños retenidos, pero los hemos entregado todos. Los prisioneros que quedan en Gaza son hombres soldados y civiles que han estado en el ejército de ocupación", ha señalado. Al Aruri, considerado el líder de Hamás en Cisjordania, ha apuntado que "nuestros prisioneros sionistas no van a ser liberados hasta que todos nuestros presos sean libres y haya un alto el fuego". "La resistencia está preparada para todos los escenarios militares israelíes, ya sean guerra por tierra, por aire u otra", ha subrayado. Este mismo sábado Israel ha anunciado la retirada de un equipo de negociadores que estaba discutiendo en la capital de Qatar, Doha, la posibilidad de reactivar la tregua con Hamás vigente en Gaza hasta este pasado viernes, tras lamentar que las conversaciones atraviesan ahora mismo un "punto muerto" sobre las circunstancias de nuevos intercambios entre rehenes y prisioneros. "Debido al bloqueo en las conversaciones y por instrucciones del primer ministro, Benjamin Netanyahu, el jefe del (servicio de Inteligencia exterior de Israel) Mossad, David Barnea, ha ordenado a su equipo de Doha que regrese a Israel", ha hecho saber la Oficina del Primer Ministro de Israel en un comunicado recogido por el portal de noticias israelí Walla. En el comunicado, la Oficina acusa al movimiento Hamás de "incumplir su parte del acuerdo" en relación al intercambio, "que comprendía la liberación de todas las mujeres y los niños, incluidos en una lista que fue enviada a Hamás, y a la que Hamás dio su beneplácito". Un total de 136 rehenes seguían en manos de Hamás y de las milicias palestinas asociadas en el momento del fin de la tregua del viernes. Diez de los rehenes tienen 75 años o más. La gran mayoría de los rehenes, 125, son israelíes. Once son ciudadanos extranjeros, incluidos ocho de Tailandia. Según precisan fuentes oficiales israelíes bajo condición de anonimato al portal 'Walla', el obstáculo fundamental reside en la liberación de las mujeres. "No vamos a discutir nada sobre el plan hasta que las mujeres sean liberadas. Si Hamás acata el acuerdo y libera a las mujeres, será posible reanudar las negociaciones bajo fuego", hacen saber.