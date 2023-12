Gohar Alí Jan se convierte en nuevo líder de la oposición paquistaní al lograr la presidencia del PTI

El abogado Gohar Alí Jan ha sido elegido por unanimidad como nuevo presidente del principal partido de oposición de Pakistán, el Movimiento por la Justicia de Pakistán (PTI), en unas primarias confeccionadas a gusto del gran líder de la formación, el ahora encarcelado ex primer ministro Imran Jan, quien ve cómo su sucesor designado rellena el vacío que ha dejado al frente del partido. De hecho fue el propio Jan quien designó a Gohar hace un par de días y el propio abogado ha destacado, en su discurso de aceptación, que cumplirá con sus responsabilidades como "representante" del ex primer ministro, según recoge el diario paquistaní 'Dawn'. Jan fue condenado el 5 de agosto a tres años de prisión en el marco del caso por la venta de regalos recibidos en calidad de mandatario, lo que implicaba que no podría presentarse a unas elecciones generales durante un periodo de cinco años, si bien el Tribunal Supremo paquistaní ha reconocido "defectos de procedimiento" en la sentencia, a la espera de la decisión del Alto Tribunal de Islamabad. La sentencia emitida entonces derivaba de las acusaciones contra Jan por la venta de regalos al Estado por parte de mandatarios internacionales. Entre los obsequios que Jan recibió mientras ocupaba la Jefatura de Gobierno se encontraba un rifle AK-47 bañado en oro, joyas, diamantes y relojes, así como gemelos de lujo entregados por gobernantes de los países más ricos del golfo Pérsico. "Tenemos que sacar a este país adelante", ha declarado Gohar tras su victoria en las primarias antes de prometer que su partido saldrá triunfador en las próximas elecciones generales de principios de 2024. Las primarias del partido se han saldado también con la victoria de Omer Ayub Jan a la secretaría general de la organización. "Haremos avanzar al país, pero mientras esté aquí, actuaré como representante de Imran Jan, que está en prisión por defender sus principios", ha reivindicado el abogado, que de todas formas abandonará su cargo en el momento si las autoridades paquistaníes deciden excarcelar al ex primer ministro paquistaní y le absuelven de todas las acusaciones por el llamado "caso Toshakhana", una circunstancia de momento improbable.