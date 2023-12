Final anticipada para el Mallorca y Javier Aguirre

Palma/Vitoria, 2 dic (EFE).- La visita del Deportivo Alavés de Luis García Plaza a Son Moix este domingo reúne todas las características de una final anticipada para el Mallorca y su técnico, Javier Aguirre, muy cuestionado por la trayectoria errática del equipo.

Sin ganar todavía en Son Moix, con la zona de descenso pisándole los talones desde hace varias jornadas, y Aguirre cada vez más molesto por las preguntas sobre su futuro, los bermellones afrontan un partido vital.

Y será el madrileño García Plaza, a quien el "Vasco" sustituyó en el banquillo balear en marzo de 2022, el que examine a su ex equipo en los peores momentos de su colega mexicano, circunstancia que otorga al choque un morbo añadido.

Será el segundo de los tres partidos que el Mallorca jugará en la isla. Empató (1-1) con el Cádiz el pasado miércoles -encuentro aplazado a las jornada decimo tercera- y el próximo domingo recibirá al Sevilla.

Los mallorquinistas no han celebrado ningún triunfo en casa; de 18 puntos en juego, solo han sumado 5 tras una derrota y cinco empates.

El Mallorca no podrá contar con Vedat Muriqi, lesionado en el partido Kosovo-Israel del pasado mes de noviembre, por tercer encuentro consecutivo.El kosovar es la principal referencia ofensiva de los bermellones. No jugó ante el Atlético Madrid y Cádiz, tampoco lo hará ante el conjunto vitoriano y se espera que reaparezca en enero de 2024.

El mallorquín Abdón Prats, máximo realizador de su equipo con 5 goles esta temporada, uno más que Muriqi, ha tomado las riendas de la producción goleadora ante la incomparecencia de Cyle Larin.

El delantero canadiense fue uno de los fichajes estrella del Mallorca el pasado verano, junto al balear Sergi Darder, pero no ha marcado ningún gol en las catorce primeras jornadas.

El centrocampista Dani Rodríguez será baja por acumulación de amonestaciones ante el Alavés y es probable que le sustituya Manu Morlanes.Hasta ayer eran duda el lateral hispano-argentino Pablo Maffeo y el central y capitán Antonio Raillo, quienes se retiraron con molestias ante el Cádiz, pero ambos estarán en la lista de convocados.

El equipo de Luis García Plaza llega a Mallorca en el mejor momento del curso con la intención de refrendarlo con su primera victoria lejos de Mendizorroza.

A pesar de todo, la superioridad mostrada ante el Granada en la última jornada (3-1) sitúa al conjunto albiazul en una situación cómoda y con confianza para plantar cara al Mallorca.

El Glorioso tendrá a todos los jugadores disponibles excepto a Alexandar Sedlar, recién operado de su rodilla y baja para el resto de la campaña, y Giuliano Simeone, que encara la última fase de su recuperación.

En cambio, es posible que el técnico madrileño haga algunos cambios en el “once” para contrarrestar el juego aéreo del equipo balear.

Así, Rubén Duarte y Nahuel Tenaglia podrían entrar en la zaga por Javi López y Andoni Gorosabel y Carlos Benavídez ocuparía el lugar de Antonio Blanco.

Ander Guevara y Samu Omorodion serán dos de los fijos en el inicio, pues han marcado diferencias en las últimas jornadas y le han dado un salto de calidad al equipo vitoriano.

- Alineaciones probables:

Mallorca: Rajkovic; Gío González o Maffeo, Raillo, Valjent, Nastasic, Toni Lato; Samu Costa, Sergi Darder, Manu Morlanes; Abdón Prats y Cyle Larin.

Alavés: Sivera; Tenaglia, Rafa Marín, Abqar, Duarte; Guevara, Benavídez, Guridi; Rebbach, Rioja y Samu.

Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez (Comité Andaluz).

Estadio: Son Moix.

Hora: 14.00.

Puestos: Mallorca (17º, 10 puntos); Deportivo Alavés (13º, 15 puntos).

El entorno: La visita del Deportivo Alavés a Son Moix y el regreso de Luis García Plaza, el técnico que ascendió a los bermellones de Segunda a Primera en la temporada 2020-2021, ha despertado una gran expectación en la isla. El club balear espera una buena entrada en el estadio, pese al horario poco usual del partido (14.00 horas).

La clave: El Mallorca no gana en su estadio desde el pasado mes de junio (3-0 al Rayo Vallecano), en el último partido de LaLiga 2022-2023. Un triunfo es vital, sobre todo, para Javier Aguirre.

La frase: Javier Aguirre: "Una victoria ante el Alavés nos vendría bien a todos". García Plaza: “Hay que tener cuidado con las jugadas de estrategia”.

Palma, 2 dic (EFE).- El entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, asume toda la culpa de lo que califica de "pobre bagaje" de su equipo en el primer tercio de LaLiga, al que llega con 10 puntos, solo a 2 del descenso, y sin haber celebrado una victoria en los seis partidos disputados en Son Moix.

"Soy el máximo responsable de todo. No puedo achacarle nada a nadie y así se lo dicho a los jugadores. Nunca lo he hecho ni lo haré, no me escondo en ese sentido", ha declarado Aguirre en la rueda de prensa previa a la visita de este domingo a Palma del Deportivo Alavés.

El "Vasco" respondió a una pregunta sobre las declaraciones de Luis García Plaza, técnico de los babazorros, quien aseguró que todos los jugadores del Mallorca "están" con su colega mexicano y van a salir al campo "todavía más fuertes".

"Luis está más que calificado para hablar de aquí, porque ya estuvo (en la isla) y dio grandes noches al club. Le aprecio mucho. Coincidimos en Emiratos Árabes y en otros equipos. Tenemos un buen rollo y mucho respeto mutuo", dijo el técnico azteca.

Aguirre, felicitado en la rueda de prensa por su 64 cumpleaños, sustituyó a García Plaza en marzo de 2022 con el equipo en zona de descenso a falta de seis jornadas para el final del campeonato.

"Los jugadores me demuestran su respeto y afecto día a día", valoró el preparador de los bermellones en alusión a la plantilla que dirige y el momento delicado por el que atraviesa en el campeonato.

"Son profesionales, respetan la autoridad y hacen lo que la autoridad les dice. Tienen que estar con el entrenador por una cuestión de jerarquía. De la situación del equipo soy el máximo responsable y no puedo achacarle nada a nadie. No lo he hecho, ni lo haré nunca. Soy el máximo responsable. Las críticas tienen que ser dirigidas a mí porque soy el que pongo y quita jugadores".

Aguirre insistió en reconocer que el equipo "no ha hecho bien los deberes" y admitió que una victoria este domingo les vendría "bien a todos".

"El Alavés juega bien al fútbol y no precisamente con el estilo de ellos, del cuerpo a cuerpo y partido cerrados. Tienen otra forma de jugar y es un equipo que trata bien la pelota, con criterio, y así lo hacen en cualquier campo, como el Civitasm (Metropolitano) y el Camp Nou, donde hicieron un partidazo. Juegan con desparpajo y confía mucho en lo que hacen", analizó el técnico de los mallorquinistas.

Confirmó, asimismo, que sus futbolistas no disponen de un psicólogo que les ayude, en caso de que alguno lo necesite -"el que había se marchó con Luis (García Plaza) cuando yo llegué", dijo- y precisó que "todo lo que sea ayudar al rendimiento del jugador bienvenido sea".

"Tenemos todo tipo de ayuda por parte del club, que está muy alerta en el día a día con los jugadores. Esta temporada nadie ha necesitado ayuda, aunque entiendo que alguno haya recurrido a ella, como Pablo (Maffeo)", señaló en referencia a los ataques sufridos por el hispano-argentino en las redes sociales.

Con respecto a si algún directivo le había trasladado su apoyo ante los rumores de que su puesto está en juego ante el Alavés y el Sevilla, Aguirre remarcó que es algo que no le preocupa.

"No necesito que me ratifiquen y que venga algún directivo a hablar de mi continuidad. Hemos visto casos en el fútbol en los que ratifican a un entrenador y luego lo echan. Hoy estás aquí y mañana no. Mantengo conversaciones fluidas con Pablo (Ortells) y Alfonso (Díaz) -directores de Fútbol y Negocio- y el mejor apoyo que puedo recibir es que ganemos porque estamos en una zona complicada, fea. No necesito nada más. Ya puede salir alguien a decir lo que quiera, que el resultado manda", manifestó Javier Aguirre.