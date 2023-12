Estados Unidos sigue volando aviones Osprey sobre Japón en contra de las peticiones para abortar estas misiones

El Ejército estadounidense ha continuado este viernes volando aviones Osprey de rotor basculante en Japón, a pesar de la solicitud de Tokio de suspender las operaciones tras un accidente ocurrido dos días antes cerca de la isla suroccidental de Yakushima. La ministra de Asuntos Exteriores, Yoko Kamikawa, ha dicho que la Embajada de Estados Unidos en Tokio ha informado a Japón que Washington reconoce una solicitud formal de su aliado asiático de dejar en tierra el avión, según la agencia Kiodo. Este mismo miércoles por la tarde, el avión 'CV-22' de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sufrió un accidente que dejó un miembro de la tripulación muerto y siete desaparecidos, lo que marca la primera muerte en Japón por un Osprey, razón por la que el Tokio ha pedido que se mantengan en tierra hasta que sean seguras para volar. Sin embargo, el ministro de Defensa japonés, Nobuo Kishi, ha asegurado que hubo 20 vuelos de aviones 'MV-22 Osprey' estadounidenses, la variante utilizada por el Cuerpo de Marines de EEUU, desde bases en la prefectura de la isla sureña de Okinawa desde este jueves por la mañana hasta las 15.30 horas (hora local) del mismo día. El secretario jefe del gabinete, Hirokazu Matsuno, ha expresado su preocupación porque "los vuelos se están realizando sin explicaciones suficientes sobre la seguridad, a pesar de las repetidas solicitudes de Japón". El jueves en Washington, la portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Sabrina Singh, dijo que el ejército continúa operando su avión Osprey en Japón y que no sabía que el Pentágono había recibido una solicitud formal de Japón para detener los vuelos de Osprey. Sus comentarios se produjeron después de que los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores de Japón dijeran el jueves que habían pedido a Estados Unidos que dejara en tierra sus 'Ospreys', lo que indica una falta de comunicación efectiva sobre el tema entre Tokio y Washington. Singh también destacó durante una rueda de prensa que el objetivo inmediato del Pentágono es buscar a las personas desaparecidas e investigar la causa del incidente. "Tenemos un compromiso con la seguridad. Hay una investigación que actualmente está determinando y investigando qué pasó exactamente con esta aeronave", aseguró y añadió que "si esa investigación arroja (cualquier) resultado que requiera que el departamento cambie algo sobre el Osprey o tome medidas adicionales, ciertamente lo haremos". En Tokio el máximo portavoz del Gobierno, Matsuno, ha subrayado este viernes que Japón ha pedido "oficialmente" a Washington que no realice vuelos de 'Osprey' excepto para operaciones de búsqueda y rescate. Es "profundamente lamentable" ya que el accidente del 'Osprey' ha causado "una gran ansiedad a la gente", ha afirmado Matsuno en una rueda de prensa habitual, instando a Estados Unidos a proporcionar más información sobre la seguridad del avión. El Ministro de Defensa japonés, Minoru Kihara, ha relatado en otra conferencia de prensa el mismo día que "no creo que haya suficiente información todavía" de Estados Unidos sobre el accidente. El avión de rotor basculante de la Fuerza Aérea de EEUU, con base en la Base Aérea de Yokota en los suburbios occidentales de Tokio, desapareció del radar alrededor de las 14.40 horas del miércoles frente a la isla de Yakushima en la prefectura de Kagoshima y se estrelló en aguas cercanas.