Elizabeth Moreno, reconocida por ACNUR: "Tenemos esperanza en que el Gobierno sea fiel a los acuerdos de paz"

La activista colombiana por los Derechos Humanos Elizabeth Moreno, galardonada por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha reconocido que pese a la dificultad de aplicar los acuerdos de paz de 2016, hay "esperanza" en que el Gobierno de Gustavo Petro "sea consecuente" con los mismos, después de todos esos años de Iván Duque en los que "no hubo voluntad" de implementarlos. "Sabemos que no es fácil porque son años y décadas que hemos sufrido este flagelo y que de la noche a la mañana no se puede cambiar, pero sí hay compromiso, hay voluntad, que es lo más importante", ha dicho en una entrevista para Europa Press, la recién galardonada con el Premio Nansen de ACNUR en la categoría de América Latina. Esta agencia de Naciones Unidas ha reconocido a Moreno su trabajo de dos décadas en favor de las víctimas del conflicto interno en Colombia, principalmente en su Chocó natal, entre las cuales ella misma se encuentra, después de verse forzada a salir de su comunidad por las disputas entre diferentes grupos armados. "Es allí donde nace mi vocación de servir a las comunidades y a las personas que lo necesitan porque una vez he sufrido en carne propia todas estas violaciones de Derechos Humanos, nace el compromiso conmigo misma para seguir visibilizando y buscando estrategias que nos lleven a salir de este conflicto", ha contado. Abandonar de manera forzada la comunidad, o el territorio de origen, explica, "representa también la pérdida de la cultura, de los conocimientos y saberes ancestrales". Salir, ahonda, "sin una orientación, sin tener una realidad asertiva de lo que se va a vivir, es muy costoso". "Tenemos la responsabilidad como personas, como comunidad, pero también la esperanza de que este Gobierno sea consecuente con los compromisos de la firma del acuerdo para que puedan ser implementados y podamos poder salir de esta situación en la que viven nuestras comunidades", ha dicho. Moreno ha lamentado que la implementación de los acuerdos que se firmaron con la desaparecida guerrilla de las FARC haya sido "muy lenta", en especial su capítulo étnico, el que abarca, ha dicho, "toda la población marginada" de Colombia. Confía en que la predisposición del presidente Gustavo Petro y su Gobierno se plasme sobre el terreno y ha destacado como buena noticia que se hayan retomado las negociaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). "Esa búsqueda incansable de poder sentarse con los diferentes actores, tanto en lo urbano como en lo rural, también con las diferentes dinámicas que se presentan en el conflicto, y que la invitación constante sea no desfallecer, es seguir brindándonos la oportunidad de poder continuar los diálogos", ha enfatizado. Para Moreno la 'paz total' a la que aspira Petro "no solo es el sueño de un Gobierno", sino el de todas las comunidades que sufren a diario estos problemas que derivan de décadas de violencia. Por ello, ha defendido la voz de los afectados en todo este proceso. "En esa labor tenemos un papel muy importante", ha dicho. En ese sentido, ha puesto en valor el papel de las mujeres en un conflicto en el que, además de víctimas, en muchas ocasiones también son madres de estas y de los victimarios. "Muchas mujeres nos hemos visto obligadas a ejercer otras dinámicas que no van de acuerdo con nuestra cultura, con nuestra cosmovisión", ha explicado. "Nuestros niños, niñas, adolescentes, se están viendo en la situación de ser reclutados, lo que de una u otra forma afecta a nuestra sociedad, porque son esos mismos niños que hoy están siendo reclutados a quienes les toca enfrentarse luego a diario unos contra otros en las comunidades, en los territorios", ha ahondado. FALTA DE VOLUNTAD DE ALGUNOS GRUPOS ARMADOS Moreno no solo ha criticado la falta de voluntad del anterior gobierno de Duque o de aquellos que se muestran "apáticos" con este mandato, sino también la que han evidenciado algunos grupos armados, quienes prefieren mantener sus intereses económicos y territoriales por delante del bien del conjunto de la sociedad. A pesar de ello, Moreno, que en ningún momento de la entrevista da síntomas de desfallecer en su meta, ha insistido en seguir persuadiendo a estos actores para que acudan a negociar en unos espacios, de los que ella misma participa como ya hiciera durante todo el proceso de paz de 2016. "En muchos hay resistencia, pero seguimos invitando y seguimos creando toda esta dinámica, este sueño de comunidad y haciendo esa invitación constante para que pueda haber esa solución. Sabemos que no es fácil", ha reconocido. Las dinámicas actuales, ha explicado, hace que estos actores armados no entiendan o no quieren entender las razones y las políticas del Gobierno, así como la lógica de todas estas comunidades que viven esta problemática "pero que sueñan con poder lograr esa paz total que necesitamos". "Eso es lo que no ha permitido que avancen los diálogos porque no hay voluntariedad, porque son intereses que vienen ligados a todas esas problemáticas, son intereses particulares, intereses que a diario somos nosotros, los de los territorios, quienes tenemos que pagar las consecuencias", ha denunciado. RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES El trabajo de Moreno también ha sido merecedor este año con el Premio Nacional de Derechos Humanos, que entregan en Colombia la ONG Diakonia y la agencia de ayuda y desarrollo Act Iglesia Sueca. Este tipo de reconocimientos sirven de herramientas para poder seguir visibilizando el trabajo de los activistas, ha dicho. "Sirven para que la gente pueda entender y conocer a nivel mundial lo que vivimos las comunidades, los líderes y lideresas, pero también como puerta que abra esa oportunidad a la sociedad civil de encontrar ese sueño de seguir trabajando en procesos organizativos que acompañen nuestro proceso de paz", ha expresado. "Creo que es responsabilidad nuestra seguir trabajando, seguir aunando esfuerzo, seguir buscando herramientas, tocando puertas, seguir mediando también para la liberación de todos estos jóvenes y personas que se encuentran secuestradas para que puedan regresar al seno de su familia, pero también buscar esas estrategias para que las comunidades que se encuentran confinadas, las comunidades que están desplazadas puedan regresar a sus territorios", ha expresado. "Exigimos a los actores armados el cese al juego, exigimos al Gobierno seguir articulando todos estos procesos para seguir buscando esa paz que tanto necesitamos pero también invitamos y pedimos a la cooperación internacional, a Naciones Unidas, que sigan acompañándonos, que sigan acompañando la mesa de diálogo y la implementación del acuerdo de paz", ha demandado.