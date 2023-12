El temporal de nieve paraliza gran parte de Baviera

El temporal de nieve ha provocado cortes de electricidad y la paralización del transporte en gran parte del estado alemán de Baviera, en el sur del país. Miles de hogares han quedado sin suministro eléctrico y se han cancelado vuelos y trenes en Múnich mientras los servicios de emergencia trabajan sin descanso, destaca la televisión pública alemana ARD. Los árboles caídos han provocado la rotura de las líneas eléctricas y en algunos casos el tendido directamente se ha hundido por el peso de la nieve. Los equipos de reparación no paran de realizar salidas desde la noche del viernes y el pronóstico apunta a que la nieve seguirá cayendo. El Aeropuerto Internacional de Múnich ha suspendido las salidas y llegadas y no sale ningún tren de larga distancia de la ciudad. "En algunas regiones del sur de Baviera los servicios de emergencia están al límite pese a contar con cadenas y ruedas adaptadas. Es imposible a veces pasar sin el apoyo de los equipos de rescate de montaña", ha indicado un portavoz de la Cruz Roja Bávara. La Cruz Roja Bávara y grupos de voluntarios han realizado evacuaciones de trenes y de personas atrapadas en carreteras en sus vehículos. También se está retirando nieve de tejados y desplazando coches y camiones accidentados para que no se corte el tráfico. La Policía de Múnich ha indicado que solo se puede conducir si es "estrictamente inevitable". "Quedaos en casa si es posible", ha remachado la Cruz Roja Bávara ante el incremento del riesgo de accidentes. Además la nevada hace que crezca el riesgo de avalanchas en los Alpes, especialmente a partir de los 1.600 metros, donde hay riesgo tres en una escala de cinco, según el Centro de Avisos de Avalancha del estado de Baviera. Sin embargo, decenas de activistas propalestinos se han concentrado en el centro de la ciudad a pesar de la intensa nevada para expresar su rechazo a la reanudación de la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza.