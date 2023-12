El CPJ constata al menos 61 periodistas muertos durante la guerra entre Israel y Hamás

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) estima que al menos 61 periodistas han muerto desde el estallido el 7 de octubre de la guerra entre Israel y Hamás, uno de los conflictos más sangrientos para los trabajadores del periodismo desde que la organización comenzara a recabar información en 1992. A fecha del 1 de diciembre, el CPJ cifra los fallecidos en 54 palestinos, cuatro israelíes y tres libaneses, de acuerdo con el balance publicado en su página web. En el mismo, el CPJ señala que el 7 de octubre fue el día más letal para los profesionales de la comunicación, con seis muertos, seguido del 18 de noviembre, en el que murieron cinco periodistas. Asimismo, el CPJ constata al menos once periodistas heridos, tres desaparecidos y 19 detenidos, así como "múltiples agresiones, amenazas, ciberataques, censura y asesinatos de familiares". El comité recuerda que sigue investigando informaciones todavía no confirmadas sobre otros periodistas asesinados, desaparecidos, abandonados, heridos o amenazados. "El CPJ enfatiza que los periodistas son civiles que realizan un trabajo importante en tiempos de crisis y no deben ser el objetivo de las partes en conflicto", ha declarado el coordinador de programas del CPJ para Oriente Próximo, Sherif Mansur. "Los periodistas de toda la región están haciendo grandes sacrificios para cubrir este conflicto desgarrador. Los de Gaza, en particular, han pagado, y continúan pagando, un precio sin precedentes y enfrentan amenazas exponenciales. Muchos han perdido colegas, familias y lugares de trabajo", ha lamentado. El CPJ recuerda que el Ejército israelí ha reconocido ante las agencias Reuters y France Press que no puede garantizar la seguridad de sus periodistas que operaban en la Franja de Gaza. Los periodistas en Gaza, remacha el comité, "se enfrentan riesgos particularmente altos mientras intentan cubrir el conflicto durante el ataque terrestre israelí, incluidos devastadores ataques aéreos israelíes, comunicaciones interrumpidas, escasez de suministro y grandes cortes de energía".