Ecuador está "en guerra" contra la delincuencia, afirma la ministra del Interior

Quito, 2 dic (EFE).- Ecuador está "en guerra" contra la delincuencia organizada, minería ilegal y actividades terroristas, aseveró la ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia.

"La guerra ya está, no es que la vamos a hacer, estamos en guerra: no escogimos los enemigos. Es una responsabilidad de la sociedad civil, y no solo del Gobierno, participar activamente desde todos los espacios", dijo.

Apuntó que, para dar respuesta a este problema, todas las acciones del Gobierno interactúan a nivel ministerial.

"Va a trabajar Defensa de la mano, históricamente, del Interior, del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Cultura" para asegurar la construcción del Nuevo Ecuador, señaló.

Destacó el trabajo con la institución policial: "Estamos ofreciendo trabajo, trabajo y trabajo. Los resultados están por verse, tenemos una planificación estratégica muy bien organizada en materia de seguridad".

"Va a haber inteligencia estratégica, inteligencia táctica e inteligencia operativa. Ya hubo un primer paso, cambios en los generales de la Policía, pero no solo en los generales sino en los cargos, las actividades que van a hacer cada general", indicó, según reza un comunicado del ministerio difundido este sábado.

Respecto a la seguridad para las provincias de Guayas y Esmeraldas, dos de las más afectadas por los altos índices de violencia, Palencia resaltó la necesidad de trabajar en la prevención y en la represión frente al enemigo común que es la delincuencia organizada.

"No hay ciudadanos de primera y segunda categoría cuando de la vida humana se trata. Estamos haciendo un análisis técnico para saber qué podemos lograr, estoy en conversaciones con el señor gobernador y otros entes", puntualizó.

La ministra destacó su compromiso con Ecuador e instó a toda la ciudadanía a construir un nuevo Ecuador con "optimismo y fuerza".

"Vamos a construir seguridad no solo con drones y tecnología punta, sino con seres humanos, soldados, militares, policías, siempre y cuando los cuidemos como nuestro más valioso tesoro. Necesitamos sociedad civil, militares, policías caminando juntos de la mano, porque, aunque tengamos mucha tecnología, si no tenemos seres humanos dispuestos a luchar por este territorio, nos podemos hundir", aseguró.

Palencia reafirmó su compromiso con el 'Nuevo Ecuador': "Estoy dispuesta a dar la vida por este país (...). Sé los riesgos que corro, sé lo que estoy haciendo al cambiar a generales de la cúpula policial. Voy a correr todos los riesgos que sean necesarios por el Ecuador", dijo.

Ecuador cerró 2022 con la mayor tasa de muertes violentas de su historia, al registrar 25,32 por cada 100.000 habitantes, pero la tendencia para este año puede llegar, e incluso superar, los 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, según expertos. EFE

sm/rf