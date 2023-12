Chile será invitado de honor de la Feria del Libro de Fráncfort en 2027

Berlín, 2 dic (EFE).- Chile será el país invitado de honor de la Feria del Libro de Fráncfort en su 79 edición, que se celebrará entre el 6 y el 10 de octubre de 2027, informó la organización en un comunicado.

El correspondiente acuerdo oficial de invitado de honor fue firmado el viernes en Santiago por el director de la Feria del Libro de Fráncfort, Juergen Boos, y la ministra de Cultura de Chile, Carolina Arredondo Marzán.

"Estoy muy contento de que Chile sea invitado de honor de la Feria del Libro de Fráncfort. No sólo conoceremos mejor el vivo y joven panorama editorial chileno y descubriremos nuevas voces literarias, sino que también nos sumergiremos en el mundo literario de conocidos escritores como Pablo Neruda, Isabel Allende y Roberto Bolaño", declaró Boos.

Las ilustraciones de libros chilenas, "reconocidas internacionalmente con numerosos premios, también serán protagonistas", añadió.

Sobre el lema de la presentación del invitado de honor -"Through the clear skies of literature" ("A través de los claros cielos de la literatura")-, Boos señaló que "quien haya estado alguna vez en Chile conoce los impresionantes, amplios y despejados cielos estrellados" que pueden verse, por ejemplo, por la noche sobre el desierto de Atacama.

"Estoy muy contento de que el invitado de honor retome esta imagen y nos muestre cómo el cielo y las estrellas cuentan sus propias historias e influyen y pueden asociarse a la creatividad y la literatura chilenas", afirmó.

Arredondo expresó el agradecimiento de Chile por haber sido elegido país invitado de honor de la Feria del Libro de Fráncfort, que calificó como "la más tradicional, influyente y prestigiosa del mundo en su género".

Estar presente en la feria como invitado de honor supone "una gran oportunidad para mostrar al mundo la vitalidad, originalidad y belleza de la literatura chilena, pero también el ingenio de los muchos editores que ayudan a las nuevas voces literarias a encontrar su público", subrayó.

"Como dijo el presidente, Gabriel Boric, una inversión en cultura es una inversión en un mundo mejor", dijo, y agradeció al mandatario su compromiso en hacerlo realidad.

Chile es el cuarto país latinoamericano invitado de honor en la Feria de Fráncfort después de México (1992), Brasil (1994 y 2013) y Argentina (2010).

El invitado de honor de la próxima edición de la feria, que se celebrará entre el 16 y el 20 de octubre de 2024, es Italia, seguido de Filipinas en 2025 y República Checa en 2026. EFE

