Carlo Ancelotti: "En cualquier posición donde lo ponga, Brahim cumple"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, elogió este sábado al mediapunta Brahim Díaz, precisando que "cumple" con su labor "en cualquier posición" donde el técnico italiano lo ponga, todo ello a colación del triunfo madridista por 2-0 frente al Granada CF durante la jornada 15 de LaLiga EA Sports. "Está jugando muy bien y trabajando mucho. En cualquier posición donde lo ponga, él cumple. Estoy muy contento con él, muy satisfecho. La verdad es que no ha tenido demasiado protagonismo al principio, pero ahora está mostrando todas sus calidades", dijo Ancelotti en la rueda de prensa posterior al duelo contra el Granada en el Estadio Santiago Bernabéu. Al empezar esa conferencia, el entrenador merengue aclaró las molestias físicas de Dani Carvajal. "Creo que es una sobrecarga. Vamos a evaluarlo mañana, pero no parece nada muy serio", indicó sobre el lateral derecho, que fue sustituido al descanso por Lucas Vázquez. Además, Ancelotti describió como "un buen partido" ese choque liguero ante el conjunto nazarí, a su juicio "bien controlado y bien jugado". "El equipo estaba concentrado, hemos evitado riesgos con una muy buena vigilancia defensiva para evitar contras y un buen manejo del balón", añadió. También destacó al talentoso centrocampista alemán Toni Kroos. "Es único. No falla pases, eso lo primero. Siempre elige la mejor solución, también es un medio al que le gusta y quiere el balón, no tiene miedo de la presión", opinó Ancelotti en la sala de prensa del Santiago Bernabéu. "Se orienta siempre muy bien porque, lo que creo que es su mejor parte, en la orientación del control que tiene siempre está en una posición correcta cuando recibe el balón. Es insustituible también cuando no juega", apostilló el entrenador madridista. De igual modo, alabó a Rodrygo Goes. "Ha vuelto a su mejor nivel, marcando muchos goles. Hoy también desmintiendo a los que piensan que marca solo por la izquierda. Lo puse en la segunda parte más por la derecha porque pensaba que ahí podía tener más espacio, y ha marcado con una gran combinación entre Joselu, Bellingham y Brahim", relató. "No importa si marca goles, lo importante es que el trabajo sea un buen trabajo colectivo y de momento lo estamos haciendo muy bien. Es lo que más me gusta del equipo, que hay un compromiso colectivo que nos permite tener la portería cero y defender bien, y que el trabajo de los delanteros ayuda mucho al resto del equipo", argumentó Ancelotti. Por último, el técnico italiano se 'mojó' poco al ser preguntado por su pronóstico para el duelo dominical entre FC Barcelona y Atlético de Madrid. "Creo que va a ser un partido entretenido. Eso es en lo que más pienso, en disfrutar de un partido entre dos grandes equipos. Y que gane el mejor", concluyó al respecto.