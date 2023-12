Ángel Cristo Jr disfruta de un plan familiar tras el escándalo por su entrevista

Después de la polémica que se ha creado por sus entrevistas en '¡De viernes!', Ángel Cristo Jr ha reaparecido este sábado en el circo acompañado por su pareja, la hija de esta y su propia hija para disfrutar de un plan de lo más familiar. Completamente relajado y sin miedo a nada de lo que pueda pasarle, el hijo de Bárbara Rey ha atendido a la prensa y ha desvelado cómo se encuentra. Ajeno a todo el huracán de informaciones que se han vertido estas últimas semanas tras sus declaraciones en televisión, el hijo de la vedette nos ha confirmado que "vamos a pasar una tarde circo" y que se encuentra "fenomenal todo". Una tarde muy especial, ya que le recuerda a su infancia en el circo con su padre: "Sí, por supuesto". Sin embargo, ha preferido no hacer más declaraciones sobre la situación en la que se encuentra y sobre todo lo que han dicho su madre y su hermana estos días. La que sí que ha hablado para las cámaras es su novia, Ana Herminia, asegurándonos que le encantaría recuperar la relación con Bárbara y Sofía: "Me encantaría porque les tengo mucho cariño a las dos" y desmentía haber impedido que disfrutaran de la hija de Ángel: "Nosotros no hemos puesto ningún problema para ver a la niña". En cuanto a si tiene miedo por las informaciones que puedan salir de su pareja, tal y como se ha dicho en algunos medios de comunicación, Ana se muestra rotunda y deja claro que "Confío al 100 por 100 y en la justicia, y en la divina antes que nada".