Ancelotti: "Kroos es insustituible también cuando no juega"

Madrid, 2 dic (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, elogió el nivel que está mostrando Toni Kroos al mando de su equipo, como mediocentro por las lesiones de Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga, y afirmó que el alemán es "insustituible también cuando no juega".

"No falla pases, siempre elige la mejor solución y es un medio que quiere el balón, no tiene miedo ante la presión, se orienta siempre muy bien", analizó Ancelotti de su jugador. "Lo mejor de Kroos es la orientación, el control que tiene, siempre está en la posición correcta cuando recibe el balón. Es insustituible también cuando no juega".

En la misma línea, 'Carletto' habló del brasileño Rodrygo Goes que marcó por quinto encuentro consecutivo. "Ha vuelto a su mejor nivel, marcando muchos goles, hoy desmintiendo a los que piensan que marca solo por la izquierda. Cuando está bien marca por la izquierda, centro y derecha. Le puse más por la derecha porque pensaba que iba a tener más espacios. Marcó tras una gran combinación en un gol de bella factura", resaltó.

Feliz por el triunfo, más por el control que por la brillantez, Ancelotti resaltó la labor defensiva del bloque. "El partido ha sido bueno, bien controlado, bien jugado. Hemos sido un equipo concentrado, hemos evitado riesgos con muy buenas vigilancias defensivas para evitar contras y buen manejo del balón".

"El equipo tiene que trabajar junto. No importa quien marque los goles, lo que más me gusta del equipo es que hay compromiso colectivo que permite defender bien y dejar la portería a cero", agregó.

El encuentro lo rompió el tanto de Brahim Díaz, de quien el técnico italiano resaltó su crecimiento. "Está jugando muy bien, trabajando mucho. En cualquier posición que le ponga cumple. Estoy muy satisfecho con él. No tuvo demasiado protagonismo al principio pero ahora está mostrando todas sus cualidades".

Por último. agradeció el cariño de la afición madridista que coreó su nombre en varios momentos del partido. "El público me tiene mucho cariño en el Bernabéu y estoy muy contento", dijo antes de opinar del Barcelona-Atlético de Madrid, el duelo que enfrenta a dos de sus rivales por el título.

"Creo que va a ser un partido entretenido. Lo que más pienso es disfrutar de un partido entre dos grandes equipos y que gane el que juegue mejor". EFE

