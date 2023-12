ACNUR asegura que no abandonará a la población sudanesa tras el fin de la misión de la ONU

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, ha asegurado este sábado que su agencia no abandonará a la población sudanesa a pesar del fin del mandato de la misión de Naciones Unidas en el país, la UNITAMS, en medio de un catastrófico conflicto armado. Como ya hiciera en un primer momento el propio secretario general de la ONU, António Guterres, Grandi ha asegurado que su agencia seguirá "ayudando a la población sudanesa afectada por el conflicto con la llegada de asistencia humanitaria. No podemos olvidar esta crisis y hacen falta más recursos para sostener a los que están sufriendo", ha declarado en su cuenta de la red social X. Previamente, la subsecretaria de Asuntos Políticos y para el Desarrollo de la Paz de Naciones Unidas, Rosemary DiCarlo, ya había reiterado la voluntad de la ONU a la hora de seguir comprometida con la gente. "No abandonaremos al pueblo sudanés e instamos a que se brinde pleno apoyo al Enviado Personal del Secretario General, Ramtane Lamamra, para impulsar los esfuerzos encaminados a poner fin al devastador conflicto", ha añadido, también en su cuenta de X. Estas palabras llegan después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas haya aprobado este viernes poner fin a la Misión Integrada de Asistencia para la Transición de la ONU en Sudán (UNITAMS) a partir del 3 de diciembre en el marco de los enfrentamientos entre el Ejército de Sudán y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). El proyecto de resolución, aprobado con 14 votos --con la abstención de Rusia-- y presentado por Reino Unido tras una solicitud por parte del Gobierno de Sudán ante el organismo, pone como fecha para iniciar el proceso de retirada el 1 de marzo de 2024. La guerra, que estalló el 15 de abril tras fuertes discrepancias entre el Ejército y las RSF sobre la integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, que hicieron descarrilar el proceso de transición abierto tras el derrocamiento en 2019 de Omar Hasán al Bashir después de 30 años en el poder. El conflicto ha dejado ya miles de muertos y más de 7,1 millones los desplazados internos en Sudán, lo que convierte al país africano con un mayor número de desplazados internos de todo el planeta, según Naciones Unidas. Las partes han mantenido recientemente conversaciones en Arabia Saudí, si bien no lograron pactar un alto el fuego.