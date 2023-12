Xbox se reúne con sus socios para el lanzamiento de su propia tienda de videojuegos móviles

Microsoft mantiene su idea de lanzar una tienda propia para los videojuegos móviles, para la que se ha reunido con sus socios para que le ayuden a ponerla en marcha, ahora que acaba de completarse el acuerdo de adquisición de Activision Blizzard. Nintendo, PlayStation y Xbox son las firmas que lideran el mercado de los videojuegos en consola, con incursiones más o menos exitosas en PC y juegos móviles. Estos últimos se distribuyen principalmente a través de dos tiendas: App Store y Play Store, de Apple y Google, respectivamente. Estas dos firmas tecnológicas tienen una situación de privilegio en el mercado móvil, donde imponen a través de sus tiendas requisitos para la publicación en sus plataformas y tasas en las transacciones económica. E incluso limitan la posibilidad de que los juegos y 'apps' se puedan descargar desde tiendas externas. Microsoft es consciente del potencial económico que tiene el mercado del juego móvil, principal motivo que le llevó a adquirir la empresa distribuidora y desarrolladora Activision Blizzard, más fuente en este área. La Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, incluso se presenta como una "gran oportunidad" para el lanzamiento de una tienda de juegos propia, que la compañía ya anticipó a principios de 2022, cuando compartió sus planes y los principios que la guiaría. Ahora, con la adquisición de Activision Blizzard completada, los planes para esa tienda de juegos móviles siguen adelante. Según informan en Bloomberg, el responsable de la división de juegos de Microsoft, Phil Spencer, se ha reunido con sus socios para preparar el lanzamiento, que por el momento no tiene una fecha establecida. Así lo ha transmitido el propio Spencer en una entrevista concedida al medio citado en el marco de la Comic-Con Experience, en Sao Paulo (Brasil). "Es una parte importante de nuestra estrategia y algo en lo que estamos trabajando activamente hoy no sólo solos, sino hablando con otros socios que también les gusta ver más opciones sobre cómo pueden monetizar en el teléfono", ha dicho. El directivo de Xbox considera que actualmente no hay elección en el teléfono, en referencia a Apple y Google, y por ello ha defendido que "para asegurar de que Xbox no sólo sea relevante hoy, sino durante los próximos 10, 20 años, vamos a tener que ser fuertes en muchas pantallas".