Trabajadores acusan a Mercadona de acoso y coacción en Portugal en un reportaje

Lisboa, 1 dic (EFECOM).- Varios trabajadores y extrabajadores de Mercadona en Portugal acusaron a la cadena de supermercados española de acoso, coacción y actuar como una "secta" en un reportaje emitido este viernes por la cadena pública lusa RTP, mientras que la empresa niega estas acusaciones.

Las denuncias fueron realizadas en el programa de investigación 'A prova dos factos' ('La prueba de los hechos'), en el que aparecen varios trabajadores y antiguos empleados que no revelan su identidad pero relatan supuestas prácticas de "control" y "persecución" en la compañía, a las que se suma un sindicato del sector.

"Hace una presión y un acoso a los trabajadores que sinceramente a lo largo de estos años, y ya son muchos, nunca había visto. Es casi diario, es un ataque diario de los trabajadores lo que hace Mercadona", aseguró en el reportaje Marisa Ribeiro, del Sindicato de Trabajadores de Comercio, Oficinas y Servicios de Portugal (CESP).

Uno de los entrevistados refirió que "la gente trabaja con miedo de sufrir cualquier tipo de represalia por las cosas más simples y comunes" y que "se usa el miedo como arma".

Otros hablaron de "sistema de intimidación", "tortura psicológica" y "vigilancia constante", también en redes sociales, donde, según dijeron, no pueden ser amigos de otros trabajadores que estén por encima de ellos en la jerarquía de la empresa.

Según los entrevistados, la empresa coacciona a los trabajadores para firmar acuerdos de rescisión cuando, por alguna razón, prefiere que no sigan en plantilla.

Desde CESP, Ribeiro afirmó que "no hay casi ningún día" que no lleguen al sindicato trabajadores con 'notas de culpa' -una especie de aviso al empleado que puede acabar en despido- y "algunas situaciones son para reír porque no hay ningún motivo ni argumento".

"Prácticamente se le dice: firma este acuerdo y vete porque, si no, tu vida va a ser un infierno", señaló.

Mercadona niega estas acusaciones: "Hay una conversación entre ambas partes con respeto mutuo y en ningún momento nadie es coaccionado a firmar o tomar una decisión", dijo en el reportaje la directora de Relaciones Institucionales en Portugal, Inês Santos.

Varios empleados acusaron a la empresa de presionarlos para volver al trabajo durante una baja prolongada, con llamadas constantes de la línea de salud telefónica que tiene la cadena de supermercados, lo que Mercadona también niega.

Una de las entrevistadas afirmó que fue diagnosticada con cáncer y el día antes de coger la baja fue llamada a las oficinas para firmar un acuerdo de rescisión.

La extrabajadora era la única que trabajaba en su familia y la situación la llevó a dos intentos de suicidio, relató.

Otros trabajadores denunciaron además que no está bien visto si una empleada pide horario de lactancia y que no se les permite irse de vacaciones sin el portátil y el móvil de empresa.

"Existe una exención de horario que abarca hacer un pago superior a lo normal para poder contar con la disponibilidad y flexibilidad del trabajador en situaciones de fuerza mayor", aclaró la directora de Relaciones Institucionales.

Mercadona aseguró además que cuenta con canales internos a los que los trabajadores pueden acudir para denunciar cualquier hecho o comportamiento que no sea adecuado.

La cadena de supermercados aterrizó en Portugal en 2019 y cuenta actualmente con 49 tiendas. EFECOM

pfm/rrt