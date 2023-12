Teresa Abelleira: "Corregiremos errores y seguiremos adelante"

La centrocampista de la selección española Teresa Abelleira reconoció que el nivel de "excelencia" que persiguen les hace ser autocríticos con lo ocurrido este viernes ante Italia, con derrota, mal juego por momentos y una grave confusión tras el descanso cuando saltaron al campo con nueve jugadoras en lugar de once. "Es verdad que conseguimos el objetivo pero a nosotras nos gusta ganar, jugar bien y sobre todo esos primeros minutos de la segunda parte no fueron buenos. Corregiremos errores y seguiremos adelante", dijo en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press. El momento tras el descanso marcó el encuentro por el empate de Italia mientras España saltaba sin los cambios que había realizado en el vestuario. "Fue todo muy rápido, entró Lucía rápido, nos dimos cuenta que faltaba otra compañera, no entendimos muy bien por qué se empezó el partido. No sé por qué fue pero queremos llegar al nivel de excelencia y no podemos permitirlo", afirmó. Con todo, España selló su billete a la 'Final Four' en una jornada especial para una Abelleira que jugó en casa, en Pasarón. "El ambiente fue increíble, el estadio lleno, tener el apoyo de tu familia es una sensación brutal, puedo decir que jugué en el estadio de mi ciudad y estoy contenta", dijo. "Aunque el partido no fue bueno, el primer objetivo está tachado, intentaremos seguir adelante en esta competición y ganar", terminó, pensando en el asalto a la 'Final Four' de la Liga de Naciones.