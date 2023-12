Powell resta importancia a apuestas sobre recortes de tasas

(Bloomberg) -- Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, desestimó las crecientes expectativas de Wall Street de que habrá recortes de tasas de interés en el primer semestre de 2024 al señalar que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) actuará con cautela y que, pese a que los costos de endeudamiento se encuentran en un máximo de 22 años, conservará la opción de seguir ajustando la política monetaria.

“Sería prematuro concluir con confianza que hemos logrado una postura lo suficientemente restrictiva, o especular sobre cuándo podría flexibilizarse la política monetaria”, dijo Powell el viernes en un evento en Atlanta. “Estamos preparados para endurecer aún más la política si resulta apropiado hacerlo”.

Powell señaló que los banqueros de la Fed esperan mantener las tasas de interés sin variación cuando se reúnan los días 12 y 13 de diciembre, lo que les dará más tiempo para evaluar la economía después de aumentar fuertemente las tasas desde cerca de cero en marzo de 2022 a más del 5% en julio. Una desaceleración de la economía estadounidense y una caída de la tasa de inflación ha aumentado las expectativas entre los inversionistas de que el banco central podría empezar a recortar las tasas en marzo.

“Después de haber llegado tan lejos con tanta rapidez, el FOMC está avanzando con cautela, ya que los riesgos de un ajuste insuficiente o excesivo se están volviendo más equilibrados”, dijo Powell en el Spelman College, una universidad históricamente negra en Atlanta.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar cayeron tras los comentarios de Powell y el S&P 500 subió, mientras los inversionistas se centraban en los comentarios que sugerían que Powell mostraba una tendencia más expansiva que antes, como cuando dijo que ahora la política monetaria está “en territorio restrictivo”.

Las probabilidades de un recorte de un cuarto de punto en la reunión del FOMC de marzo se ha convertido en algo más probable que improbable, y los mercados ya están dando por hecho que habrá un recorte en mayo. Los operadores prevén un recorte de más de un punto porcentual completo para diciembre de 2024.

Por el contrario, los miembros de la Reserva Federal proyectan tasas entre 5% y 5,25% para fines del próximo año, según su pronóstico medio publicado en septiembre, sólo un cuarto de punto por debajo del nivel actual.

“El FOMC está firmemente comprometido a reducir la inflación al 2% y a mantener políticas restrictivas hasta que estemos seguros de que la inflación está en el camino hacia esa meta”, aseveró Powell.

El presidente de la Reserva Federal destacó los avances recientes y señaló que durante el semestre móvil a octubre, la inflación subyacente ―que excluye alimentos y energía― tuvo una tasa anual del 2,5%, en comparación con la meta para la inflación general de un 2%.

“Se cree que la política monetaria afecta las condiciones económicas con desfase y es probable que aún no se hayan sentido todos los efectos de nuestro ajuste”, afirmó Powell.

El enfoque de Wall Street sobre posibles recortes de tasas a corto plazo se vio incrementado por los comentarios que hizo esta semana el gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller, quien reconoció que el banco central estaría dispuesto a considerar recortes de tasas si la inflación continúa bajando. Citó directrices de política monetaria, como la Regla de Taylor (desarrollada por John Taylor de la Universidad de Stanford) que indica que la tasa de interés nominal debería bajar a medida que disminuye la inflación.

Los comentarios de Powell que dejaron abierta la posibilidad de un mayor endurecimiento de la política monetaria reiteran lo que indicó tras la última reunión del FOMC en noviembre. Esta semana, Thomas Barkin, presidente de la Fed de Richmond, y la gobernadora de la Fed Michelle Bowman también plantearon la posibilidad de nuevas alzas de tasas si la inflación se muestra persistente.

Además, Powell describió el mercado laboral como “muy fuerte”, aunque señaló que, con la reciente desaceleración, “la economía está volviendo a un mejor equilibrio entre la demanda y la oferta de trabajadores”.

