Michel anima a los países a unirse a la UE en su objetivo de triplicar renovables y duplicar eficiencia en 2030

El presidente del Consejo de la UE, Charles Michel, ha animado a los 197 de la comunidad internacional reunidos en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) a unirse a la Unión Europea que está "comprometida" con frenar el cambio climático y que tiene la "determinación" de triplicar las energías renovables, duplicar la eficiencia de aquí a 2030 y a apoyar a los países en desarrollo. Así lo ha manifestado durante su intervención para expresar la posición de la Unión Europea en la XXVIII Cumbre del Clima de la ONU que se celebra en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) donde ha defendido que la Unión Europea "cumple" con sus compromisos de financiación de la adaptación climática y que es un "socio fiel, comprometido, porque la Tierra pertenece a todos". "La Unión Europea se ha movilizado y comprometido completamente y queremos seguir desempeñando un papel fundamental la transición del clima y nuestro programa del desarrollo el pacto verde fit for 55 justo", ha subrayado Michel. En el plenario, ha recordado que los Veintisiete, a través del 'Fit for 55' quiere cambiar "radicalmente" su paradigma de desarrollo económico y, de momento, ha reducido un 30 por ciento sus emisiones desde 1990 y considera que la mecánica de sumideros de carbono "va a ir por el buen camino". "Conocemos cuál es nuestra solidaridad. Es una cuestión de responsabilidad y de confianza", asegura el presidente del Consejo de la UE. En este contexto, ha recordado que "no hay ningún continente que quede libre frente a la tragedia del cambio climático" y sin embargo, la ciencia, el conocimiento y la razón llevan a un diagnóstico en el que se saben cuáles son las soluciones a adoptar para mantener el objetivo de limitar el calentamiento global a final de siglo en 1,5ºC. En su intervención, ha urgido a los países a liberarse lo más rápidamente posible de la dependencia de las energías fósiles que ponen en peligro el futuro común. Respecto a las dos semanas de negociaciones climáticas que se desarrollarán en Emiratos Árabes Unidos, para Michel esta cumbre no es una "simple" conferencia, sino un "examen de conciencia" en la que hay que establecer el balance mundial de cumplimiento del progreso del Acuerdo de parís y "sobre todo, hay que actuar más y más rápidamente". En su intervención, ha elogiado el liderazgo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el compromiso demostrado por Emiratos Árabes Unidos que se ha "movilizado y comprometido completamente". En cuanto a la voluntad de la UE, ha reiterado que quiere seguir desempeñando un papel "fundamental" en la transición del clima". Por otro lado, Michel ha recordado la "responsabilidad" de la UE que cumple sus "compromisos" vinculados a la financiación climática de los 100.000 millones, porque los Veintisiete han movilizado 23.000 millones de dólares y apoya los compromisos de alianzas para la transición energética justa. Finalmente, ha destacado los 250 millones de euros anunciados este jueves para "brindar apoyo" al Fondo de Pérdidas y Daños y apoya la reforma de las instituciones de Breton Woods, para lograr "más justicia, más confianza, más inclusividad". Por último, ha avisado de que el próximo decenio es "crucial" por lo que ha reiterado el compromiso europeo de trabajar "con todos y cada uno" para proteger la humanidad.