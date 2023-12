Los 100 mayores perceptores de 'NGEU' reciben 5.100 millones, con Ferrovial en el 'top' de adjudicatarios

Los 100 mayores perceptores de los fondos europeos 'Next Generation EU' en España aglutinan una inversión de más de 5.100 millones de euros, que representa cerca de un 14% sobre los 37.000 millones de euros recibidos de la Unión Europea por el cumplimiento de hitos y objetivos. Así se desprende del listado de los 100 mayores perceptores finales de los fondos europeos 'Next Generation EU' del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en España, remitido por el Gobierno a la Comisión Europea. De acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, ya hay más de 500.000 proyectos financiados con estos fondos en España, con una inversión de 30.000 millones de euros en convocatorias de ayudas y licitaciones resueltas. Cuarenta empresas privadas se encuentran en el listado de los 100 mayores perceptores de fondos, extraído del sistema integral de seguimiento y gestión de los hitos y objetivos del Plan (CoFFEE). Entre las más sonadas se encuentra Mercedes-Benz España (55 millones), Seat (3,4 millones) Volkswagen Navarra (5,8 millones), Baleària Eurolíneas Marítimas (12 millones), Renault España (11 millones), Técnicas Reunidas (1,5 millones), Globalia Handling (6,5 millones), Stellantis (29 millones), VTG (37,5 millones), QEV Techologies (22,2 millones), Faurecia (8,3 millones) y Gestamp Bizkaia (5,4 millones). ADIF SE ERIGE COMO PRINCIPAL PERCEPTOR, CON 952 MILLONES En el ámbito de la movilidad sostenible, destaca la inversión por parte del Estado de cerca de 2.500 millones destinados a ADIF para la modernización de infraestructuras ferroviarias convencional y de Alta Velocidad. Además, resaltan los fondos percibidos por empresas beneficiarias del proyecto estratégico del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC) para la modernización de la cadena de valor del sector de la automoción, como Seat, Stellantis, Volkswagen, Mercedes-Benz y Power Holdco Spain --esta última ha recibido 97,5 millones--. Y las de los 30 ayuntamientos, que han recibido 423 millones de euros dirigidos fundamentalmente a generar zonas de bajas emisiones en el ámbito urbano, desarrollar el comercio local y de proximidad, recuperar zonas verdes y potenciar la digitalización, entre otras inversiones. EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, EL QUE MÁS HA RECIBIDO FONDOS El Ayuntamiento de Madrid es la corporación local que más fondos europeos has recibido, con más de 65 millones de euros. Le siguen los ayuntamientos de Zaragoza, Alicante, Valladolid, Murcia, Bilbao, Vigo o Málaga, junto a la empresa pública gestora de transportes en la zona metropolitana de Barcelona. No figuran en el listado las Comunidades Autónomas, que han recibido en su conjunto cerca de 24.500 millones de euros de fondos europeos para la gestión de inversiones dentro de su ámbito de competencias. En el ámbito digital figuran inversiones cercanas a los 500 millones de euros, dirigidos al refuerzo de la ciberseguridad, la mejora de la digitalización e impulso de las pymes, la conectividad, la modernización de las administraciones públicas y el fortalecimiento de la industria digital. En este segmento figuran el Red.es, el Instituto Nacional de Ciberseguridad-INCIBE, la Cámara de Comercio de España en su apoyo a la digitalización de la PYME, que son las entidades de gestión de los principales programas, entre los que destacan el programa del Kit Digital, AceleraPYME y los de impulso al talento e inversiones en ciberseguridad. El Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación, con una asignación cerca de 25 millones de euros, constituye un ejemplo claro del peso que tienen las inversiones en materia de ciencia, innovación y nuevas tecnologías, como las tecnologías cuánticas. También figuran la sociedad informática del Gobierno vasco y la Sociedad Andaluza para el desarrollo de las telecomunicaciones (SANDETEL). CAF O FERROVIAL, ENTRE LOS PRINCIPALES ADJUDICATARIOS También se ha publicado la lista de las 50 principales compañías adjudicatarias de licitaciones de obras públicas y servicios, extraída del sistema integral de seguimiento y gestión de los hitos y objetivos del Plan (CoFFEE). En este listado, compuesto por las 50 empresas que han ganado licitaciones, destacan las compañías de obras públicas en infraestructuras ferroviarias, empresas públicas de transportes que están llevando a cabo la incorporación de vehículos eléctricos y entidades de digitalización. En concreto, encabezan el listado de las principales compañías adjudicatarias y beneficiarias de subvenciones las uniones temporales de empresas (UTEs) de Totana (152 millones de euros) y CAF (134 millones de euros), seguidas de Ferrovial Construcción (125 millones de euros) y el grupo de soluciones tecnológicas Thales España (119,7 millones de euros). Les siguen las UTE Canal de Acceso (105 millones de euros) y de Sacyr- Cavosa-Taboada y Ramos (102 millones de euros) o el grupo automotriz Irizar (83,6 millones de euros). EL TESORO HA DESEMBOLSADO MÁS DE 36.200 MILLONES Según la información trasladada por Economía, hasta la fecha, España ha recibido transferencias de la UE por valor de 37.000 millones de euros tras el cumplimiento de 121 hitos y objetivos. El Tesoro Público ha desembolsado más de 36.200 millones de euros, con datos hasta el 20 de octubre. Las diferentes administraciones públicas han convocado programas de ayudas y licitaciones de obras por más de 48.000 millones de euros y se han puesto en marcha los principales programas a nivel nacional y regional. Ya se han resuelto convocatorias de ayudas y licitaciones de obras o servicios por 30.000 millones de euros, compromisos presupuestarios suscritos con los beneficiarios o adjudicatarios finales que reflejan la ejecución sobre el terreno de inversiones con fondos europeos Next Generation EU. El pasado 17 de octubre los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) aprobaron definitivamente la Adenda al Plan de Recuperación de España, poniendo en marcha la segunda fase del mismo, que permitirá mantener el fuerte ritmo de inversión en el periodo 2023-2026, movilizando 10.300 millones de euros en transferencias adicionales y hasta 83.200 millones de euros en préstamos. El Gobierno trabaja actualmente en la solicitud del cuarto desembolso de 10.000 millones de euros.