Lenovo España ve "signos claros" de recuperación en el mercado PC y destaca su liderazgo en la venta de tablets

Lenovo ha reunido en Madrid a sus socios, clientes y medios de comunicación para la celebración de Tech World'23 España, su gran evento anual, en el que Alberto Ruano, director general de Lenovo Iberia, ha destacado el liderazgo de la filial en la venta de 'tablets', al tiempo que anuncia "signos claros" de recuperación en el mercado PC, que irán de la mano de las innovaciones en Inteligencia Artificial (IA) y de la renovación de equipos que se vendieron durante la pandemia. Lenovo ha logrado situarse líder en el mercado de 'tablets' en España, alcanzando el 35% de cuota de mercado, un dato que asciende al 44% si sólo se tiene en cuenta los dispositivos con sistema operativo Android. En este punto, Ruano ha destacado la importancia del sector educativo, donde Lenovo "ha ganado la mayor parte de las licitaciones públicas", además de mantener su presencia en los centros privados y concertados, que "consumen mucha tecnología". En el mercado del PC, Lenovo se sitúa en el número 2 de ventas de portátiles a nivel mundial, con un crecimiento del 3% con respecto al mismo periodo en el año anterior. Al respecto de los ordenadores de sobremesa, la compañía se sitúa en el tercer puesto, con un crecimiento del 16% en comparación al mismo periodo del año anterior. Estas cifras se han logrado -según la compañía- gracias a la "fuerte apuesta por la innovación", que se ha visto liderada por dispositivos como Yoga Book, Legion Go o Legion 9. En cualquier caso, aunque los dispositivos siguen siendo la seña de identidad de la marca, el negocio de Lenovo que no está relacionado con el PC ya supone el 40 por ciento del total de la compañía. "Ahí es donde más estamos creciendo", reconoce Ruano, quien ha compartido sus impresiones acerca de la explosión de la Inteligencia Artificial en 2023 y su impacto en el desarrollo de soluciones, además de insistir en la importancia de crear tecnologías "diversas y sostenibles". En cuanto a soluciones centradas en servicios, Rafael Herranz, director general de ISG de Lenovo Iberia, ha compartido unas cifras "muy superiores" a las alcanzadas el año pasado. La empresa ya es el tercer proveedor de servidores en España, y registra un aumento de la facturación del 151%. Además, durante el último trimestre se han obtenido récords de facturación en ISG y almacenamiento, con un incremento del 46% respecto al último año, y se han registrado aumentos en la facturación: en 'software' del 3%, en servicios del 11% y en computación de alto rendimiento del 12%. EL DESEMPEÑO DE MOTOROLA Por su parte, Andrea Monleón, general manager de MBG Iberia, ha repasado las novedades de Motorola (empresa adquirida por Lenovo) y sus cifras en EMEA (Europa, Oriente Medio y África). Así, destaca que el 'revenue' ha aumentado en un 24% y, en relación con el año pasado, se ha duplicado la cuota de mercado. En cuanto a las cifras para España, el 'revenue' es todavía mayor, ya que registra un aumento del 58%. Monleón ha incidido en el aumento en las ventas de dispositivos de los segmentos 'premium' de la compañía (integrados en sus familias motorola edge y motorola razr), cuyo incremento de 'revenue' en el último trimestre ha sido de un 37%. Además, la marca ha incrementado de forma "muy significativa" su presencia tanto en retail como en el canal telco. Lenovo también ha querido hacer hincapié en su compromiso con la sostenibilidad y su objetivo 'net zero' para 2050. Además de pertenecer al Pacto Mundial de la ONU y comprometerse con sus principios de sostenibilidad, sólo en 2022 se recogieron y reutilizaron 31.500 toneladas de productos y se hicieron avances en el transporte de emisiones reducidas. Por último, el director general de Lenovo ha destacado la importancia para la compañía de contar con 'partners' de primera línea en el deporte, tales como F1, Ducati Lenovo Team, Lenovo Tenerife y Concert Music Festival, entre otros. Tampoco ha querido dejar de lado la relevancia de la colaboración en materias de educación, destacando que "una marca verdaderamente global debe ser número uno en educación para marcar la diferencia".