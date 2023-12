Las 'Guerreras' superan a Ucrania con mucho margen de mejora en el Mundial

La selección española femenina de balonmano superó (32-20) este viernes a la de Ucrania en la segunda jornada del Mundial 2023, un nuevo triunfo sin alardes para asegurar la presencia en la Ronda Principal, aunque hará falta un paso al frente para superar a Brasil el domingo y avanzar así con cuatro puntos. Las de Ambros Martín empezaron fuertes en el Arena Nord (Frederikshavn) pero no culminaron un primer tiempo redondo. Las 'Guerreras' se atascaron en ataque y en defensa no sacaron tampoco su potencial, completando un choque de altibajos, con muchas pérdidas, a pesar de una clara victoria que estaba en el guion. El segundo asalto se atragantó contra pronóstico, sobre todo cuando ya avanzado el primer tiempo, el cuadro español disfrutaba sobre el parqué y en el marcador (11-5). La subcampeona del mundo en 2019 movió bien el balón, jugó con las acciones de Kaba Gassama y Lysa Tchaptchet en el pivote, y fue agresiva en defensa. Merche Castellanos, que brilló en la segunda mitad contra Kazajistán, fue un muro que ayudó a ese buen ritmo de las 'Guerreras'. Sin embargo, el atasco llegó, la rotación no sentó bien y España bajó enteros camino al descanso. La exclusión de Tchaptchet y la portería vacía que intentó Ambros Martín dejaron un par de pérdidas seguidas, dando mucha fe a Ucrania. Tamara Smbatian anotó desde siete metros y también en esas acciones que frenaron la progresión española en el partido y en el torneo. El cuadro español se precipitó en ataque y, en defensa, no recuperó su mejor versión hasta pasados 10 minutos del segundo tiempo. Mireya González y Alicia Fernández brillaron pero las imprecisiones empañaron un buen arranque ante las ucranianas. La reanudación fue aún floja para España, de nuevo con otra exclusión de Lisa, más pérdidas y cuatro minutos sin anotar (16-13). Las molestias de Maitane Etxeberria, MVP del debut, no ayudaron a encontrar la claridad en ataque, pero las 'Guerreras' volvieron a crecer desde la defensa y con las paradas de Merche. Pasados los 10 minutos, las de Ambros Martín pusieron la máxima del partido (20-14). Con todo, Ucrania no tiró la toalla, ni regaló a una España que se hizo con la victoria sin discusión, buscando la paciencia para anotar a pesar de altibajos con nuevas pérdidas y el lanzamiento exterior de Ester Somaza. Ucrania, de vuelta a un Mundial 14 años después, perdió su mordiente pero enseñó a las españolas la necesidad de subir el nivel. En el otro encuentro del Grupo G, Brasil sumó también su segundo triunfo al fulminar a las kazajas (15-46), con lo que la diferencia de goles coloca a las americanas en el liderato provisional. Así, las 'Guerreras' se medirán a Brasil en el cierre de la primera fase el domingo, con el pleno en juego para avanzar con cuatro puntos a la 'Main Round' que da los billetes a cuartos de final.