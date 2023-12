La CIJ ordena a Venezuela "abstenerse de cualquier acción" sobre el Esequibo sin aludir al referéndum

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha ordenado a Venezuela que "se abstenga de cualquier acción" que pueda "modificar" la situación actual en el Esequibo, en una medida cautelar que no alude al referéndum consultivo que ha convocado para el domingo el Gobierno de Nicolás Maduro. Venezuela reclama la soberanía frente a Guyana, que ha pedido a la CIJ que interceda a la espera de un examen más a fondo sobre esta cuestión. La corte, con sede en La Haya, ha pedido a Caracas que no dé ningún paso unilateral en un "territorio en disputa" que a día de hoy administran las autoridades guyanesas. La orden, de obligado cumplimiento, insta igualmente a las dos partes a no dar ningún paso que pueda "agravar o extender" el litigio que sigue pendiente o a hacer que su resolución sea "más difícil", en respuesta a una serie de peticiones planteadas por el Gobierno de Guyana con carácter de urgencia. El conflicto territorial se remonta al siglo XIX, pero la tensión política ha aumentado en los últimos meses, entre otras razones después de que la CIJ se declarase competente sobre el caso, en contra del criterio de Venezuela. Guyana quiere aprovechar los recursos naturales de la zona, también conocida como Guayana Esequiba. Maduro ha intensificado las reivindicaciones soberanistas y ha promovido para el domingo un consulta con la que quiere terminar de "pintar el mapa completo" de Venezuela. "Nuestra patria se caracteriza por sus mujeres y hombres valientes. No dejaremos que nadie nos quite lo que nos pertenece, ni traicionaremos nuestros principios. ¡Defenderemos el Esequibo!", ha proclamado este viernes en redes sociales.