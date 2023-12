La Cámara de Representantes de EEUU congela 5.500 millones de euros del acuerdo de intercambio de presos con Irán

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este jueves un proyecto de ley para congelar 6.000 millones e dólares (5.500 millones de euros) en fondos que había abierto a Irán a principios de este año a cambio de la liberación de cinco estadounidenses. El proyecto de ley, presentado por el presidente del Comité de Exteriores de la Cámara, el republicano Michael McCaul, ha sido aprobado con 307 votos a favor y 119 en contra. Cerca de un centenar de demócratas se han posicionado a favor de la mayoría republicana, mientras que 118 demócratas y un republicano se han opuesto. Los republicanos han criticado este acuerdo desde que se anunció, llegando a acusar a la Administración de Joe Biden de doblegarse ante Irán y permitir que este último arreste a más estadounidenses y tome medidas más agresivas contra Washington. Por su parte, la Casa Blanca ha defendido la decisión de descongelar estos fondos, que limita a uso humanitario, argumentando que es necesario liberar a los cinco ciudadanos que considera que están detenidos de forma injusta. McCaul ha afirmado que sería "ingenuo" suponer que las autoridades iraníes solamente utilizarían estos fondos con fines humanitarios, mientras que el demócrata Gregory Meeks ha aseverado que Teherán no ha gastado "ni un solo centavo" de los fondos y que estos no se utilizarían para "fines nefastos". A su vez, el representante demócrata ha argumentado que en el caso en el que se llegue a producir el incumplimiento de este acuerdo bilateral dañaría la credibilidad global del país, según recoge el periódico estadounidense 'The Hill'. "Trajo a casa a cinco estadounidenses que se estaban pudriendo en la famosa prisión de Irán y cada miembro del Congreso, repito, cada miembro del Congreso que estaba al tanto de estos casos quería que nuestros conciudadanos volvieran a casa. Les pregunto a mis compañeros del otro lado, ¿qué les dicen a esas familias? ¿Renunciamos al trato?", ha cuestionado Meeks.