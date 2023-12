João Félix, en desacuerdo con Griezmann sobre su inconstancia en el Atlético: "No fue bien por cosa de varios"

El jugador del FC Barcelona João Félix, cedido por el Atlético de Madrid, se mostró en desacuerdo con su excompañero Antoine Griezmann sobre que fue inconstante en su época como 'colchonero' y, sin comentar más las palabras del galo, sí apuntó a que si salieron cosas mal en el proyecto del Cholo Simeone fue por "cosa de varios". "¿De acuerdo? No. Él (Griezmann) tiene su opinión pero no lo voy a comentar", señaló João Félix en un avance de una entrevista con Movistar+ en respuesta a unas declaraciones previas, al mismo canal, del delantero francés. "Es obvio, hay cosas que podría hacer mejor, pero como yo, todos. Hay cosas que no fueron bien pero no es cosa de uno, es de varios", añadió Félix. Una respuesta a las declaraciones en las que Griezmann comentó que João Félix empezó "muy bien" en el Atlético y que fue a menos. "Había momentos que João lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien, pero hay que ser constante e igual llegó un momento donde él se cansó, ya no se veía aquí y por eso ha hecho el esfuerzo y el club también para dejarle una salida", añadió Griezmann. "Cuando llegas aquí sabes más o menos cómo es el entrenador, cómo es el equipo, y o te acoplas y trabajas para ello o no te salen las cosas", recalcó sobre la poca sintonía que hubo durante varios años entre João Félix y el técnico 'colchonero', Diego Pablo Simeone.